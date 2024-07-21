Тур: 1. Стадион: Арена Люблин. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:2
Конец матча
0'
0:1
32' ГолЦрнац Анте
37' Желтая карточкаАдриано Рибейро
45' Желтая карточкаРудоль Себастьян
76' Желтая карточкаРаковитан Богдан
82' Желтая карточкаЦрнац Анте
0:2
87' ГолДрачал Давид
90'+4
Ход матча
32'
0:1
37'
45'
76'
82'
87'
0:2
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
74
Крук
Камиль
37
Скалет
Матье
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
19
Црнац
Анте
- Основной состав
-
40 Бркич ИванВратарь
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
-
26 Michal KrolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Rafal KrolПолузащитник
- Нападающий
-
30 Mbaye Ndiaye
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
26 Оума ЭрикЗащитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Мотор Люблин
Ракув
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|1
|1
|Драчал Давид
|1
|1
|Тудор Фран
|0
|0
Карточки
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Результаты матчей
Мотор Люблин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ракув
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мотор Люблин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2
Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Тыхы 1:1 Сталь Жешув - Мотор Люблин 2:1 Мотор Люблин - Полония Варшава 1:1 Гурник Ленчна - Мотор Люблин 1:1
Ракув
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1
Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0
Результаты матчей
Мотор Люблин
Ракув
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мотор Люблин
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|2
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Ракув
|Црнац Анте
|1 (1)
|Ягеллония Белосток
|Диаби Мохамед
|1
|Краковия
|Ван Бюрен Мик
|1
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1
|Ракув
|Адриано Рибейро
|1
|Краковия
|Глик Камил
|1
|Радомяк Радом
|Вагнер да Силва
|1
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|1