☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Копа Судамерикана 2024
Расинг Монтевидео
0:1
Итог после пенальти
0
3
Уачипато
0'
0:0
9' Не забитый пенальти
Cris Martinez
0:1
9' Гол
Cris Martinez
14' Желтая карточка
Imanol Gonzalez
39' Желтая карточка
Agustin Pereira
41' Желтая карточка
Hugo Magallanes
83' Желтая карточка
Dylan Nandin
0 3
Hugo Silveira
0:1
0:2
Gonzalo Montes
Dylan Nandin
0:2
0:3
Brayan Palmezano
Lucas Rodriguez
0:3
0:4
Joaquin Gutierrez
25
Rodrigo
Odriozola
Lopez
4
Котуньо
Гильермо
2
Hugo
Magallanes
5
Lucas
Monzon
34
Agustin
Pereira
17
Martin
Ferreira
14
Erik
De
Los
Santos
21
Lucas
Rodriguez
20
Уррета
Хонатан
9
Dylan
Nandin
26
Hugo
Silveira
24
Fabian
Cerda
5
Лойола
Фелипе
4
Benjamin
Gazzolo
3
Imanol
Gonzalez
2
Antonio
Castillo
14
Carlos
Villanuev
15
Силва
Сантьяго
8
Gonzalo
Montes
28
Maximiliano
Gutierrez
7
Mario
Briceno
23
Cris
Martinez
Расинг Монтевидео
Уачипато

История личных встреч

Расинг Монтевидео
Уачипато

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Lupi 5 0.56
Котуньо Гильермо 2 0.22
Dylan Nandin 2 0.22
Gaston Bueno 1 0.11
Уррета Хонатан 1 0.11
Nicolas Sosa 1 0.11
Juan Rivero 1 0.11
Erik De Los Santos 1 0.11
Agustin Alaniz 1 0.11
Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cris Martinez 3 1.5

Карточки

Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Magallanes 3 0
Dylan Nandin 3 0
Jose Varela II 2 0
Martin Ferreira 2 0
Agustin Pereira 2 0
Lucas Rodriguez 1 0
Luis Gorocito 1 0
Lucas Monzon 1 0
Tomas Lupi 1 0
Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cris Martinez 1 0
Imanol Gonzalez 1 0
Renzo Malanca 1 0

Результаты матчей

Расинг Монтевидео
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Уачипато
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Расинг Монтевидео
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Уачипато
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
0
Расинг Монтевидео
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Уачипато
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
3
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
33%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Монтевидео
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1 Уачипато - Расинг Монтевидео 2:3 Депортиво Мальдонадо - Расинг Монтевидео 1:1 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 3:2
Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:3 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Данубио - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Асунсьон 2:1 Расинг Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 0:1 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3
Уачипато
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уачипато - Кобрелоа 1:1 Уачипато - Расинг Монтевидео 2:3 Ньюбленсе - Уачипато 3:0 Уачипато - Гремио 0:1
Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2

Результаты матчей

Расинг Монтевидео
Уачипато

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Расинг Монтевидео
Уачипато

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
1
1
2
7
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    Г О О О О Л - Joaquin Gutierrez реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Lucas Rodriguez не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Brayan Palmezano реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Dylan Nandin не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Gonzalo Montes реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Hugo Silveira не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Maximiliano Gutierrez уходит с поля. Brayan Palmezano выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Уго Магальянес получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Agustin Pereira получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Imanol Gonzalez получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Cris Martinez бьет в цель!
    • 9'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Cris Martinez пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
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