0:1
Итог после пенальти
0
3
0'
0:0
9' Не забитый пенальтиCris Martinez
0:1
9' ГолCris Martinez
14' Желтая карточкаImanol Gonzalez
39' Желтая карточкаAgustin Pereira
41' Желтая карточкаHugo Magallanes
83' Желтая карточкаDylan Nandin
0 3
0:1
0:2
0:2
0:3
0:3
Ход матча
9'
0:0
9'
0:1
14'
39'
41'
83'
121'
0:1
121'
0:2
121'
0:2
121'
0:3
121'
0:3
121'
Пен
0:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
10 Juan Rivero
-
27 Tomas Lupi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Espinel
- Основной состав
-
24 Fabian CerdaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Диас ЛеандроЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
21 Julian Brea
-
-
Главный тренер: Francisco Troncoso
История личных встреч
Расинг Монтевидео
Уачипато
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Lupi
|5
|0.56
|Котуньо Гильермо
|2
|0.22
|Dylan Nandin
|2
|0.22
|Gaston Bueno
|1
|0.11
|Уррета Хонатан
|1
|0.11
|Nicolas Sosa
|1
|0.11
|Juan Rivero
|1
|0.11
|Erik De Los Santos
|1
|0.11
|Agustin Alaniz
|1
|0.11
Уачипато
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cris Martinez
|3
|1.5
Карточки
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Magallanes
|3
|0
|Dylan Nandin
|3
|0
|Jose Varela II
|2
|0
|Martin Ferreira
|2
|0
|Agustin Pereira
|2
|0
|Lucas Rodriguez
|1
|0
|Luis Gorocito
|1
|0
|Lucas Monzon
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
Уачипато
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cris Martinez
|1
|0
|Imanol Gonzalez
|1
|0
|Renzo Malanca
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Монтевидео
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Уачипато
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Расинг Монтевидео
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Уачипато
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
0
Расинг Монтевидео
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Уачипато
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
0
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
3
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
33%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Расинг Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 0:1 Уачипато - Расинг Монтевидео 2:3 Депортиво Мальдонадо - Расинг Монтевидео 1:1 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 3:2
Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:3 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Бостон Ривер 1:2 Данубио - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Насьональ Асунсьон 2:1 Расинг Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 0:1 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3
Уачипато
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уачипато - Кобрелоа 1:1 Уачипато - Расинг Монтевидео 2:3 Ньюбленсе - Уачипато 3:0 Уачипато - Гремио 0:1
Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Уачипато - Эвертон Де Вина 1:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 0:1 Стронгест - Уачипато 4:0 Уачипато - Унион Эспаньола 2:2 Кокимбо Юнидо - Уачипато 3:1 Уачипато - Универсидад де Чили 0:4 Уачипато - Стронгест 0:0 Уачипато - Депортес Икике 2:1 Палестино - Уачипато 2:0 О'Хиггинс - Уачипато 0:0 Гремио - Уачипато 0:2 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2
Результаты матчей
Расинг Монтевидео
Уачипато
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Расинг Монтевидео
Уачипато
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
11
27
Будет доступно позже.
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2