1:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолСандез Агустин
1:1
49' ГолПатрик Алан
85' Желтая карточкаКампас Хаминтон
90' Желтая карточкаРочет Серхио
90' Желтая карточкаAlan Rodriguez2
90' Желтая карточкаАларио Лукас
90'+9
Ход матча
20'
0:1
46'
49'
1:1
85'
90'
90'
90'
40
Ромуло
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
-
41 Matheus Dias
-
-
-
-
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Росарио Сентраль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аларио Лукас
|2
|0.25
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.25
|Патрик Алан
|1
|0.13
|Гомес Бруно
|1
|0.13
|Уэсли Лопес
|1
|0.13
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|1
|0.5
|Сандез Агустин
|1
|0.5
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампас Хаминтон
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
1
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1
Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Росарио Сентраль
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
Будет доступно позже.
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2