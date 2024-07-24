Тур: 5. Стадион: Стад де Женев. Зрители: 8727
0'
1:0
32' ГолЦунэмото Кэйго
2:0
40' ГолСтеванович Мирослав
45' Желтая карточкаЧайва Мигель
2:1
71' ГолИттен Седрик
73' Желтая карточкаМазику Брэдли
75' Желтая карточкаЗукру Танги
3:1
79' ПенальтиКривелли Энцо
89' Желтая карточкаБлюм Левин
90'+6
Ход матча
32'
1:0
40'
45'
71'
2:1
73'
75'
79'
3:1
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
9 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
373 Количество передач 391
-
49 Владение мячом, % 51
4
Руй
Стив
17
Кутеса
Дерек
27
Блюм
Левин
19
Перссон
Ноа
15
Элиа
Мешак
14
Чайва
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
51 Голлиард ТеоПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Серветт
Янг Бойз
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
0.93
1.25
Среднее время на гол
96
72
Всего голов
38
14
Голов в среднем за матч
2.38
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.7
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
79
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стеванович Мирослав
|1
|0.5
|Руй Стив
|1
|0.5
|Кутеса Дерек
|1
|0.5
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.5
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.5
|Мазику Брэдли
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|1
|0.5
|Ганвула Сильвер
|1
|0.5
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджам Жауэн
|1
|1
|Anel Husic
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2
Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0
Результаты матчей
Серветт
Янг Бойз
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Серветт
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|2
|Лозанна
|Диабате Фуссейни
|1 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|1 (1)
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|1
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Сьон
|Соргич Деян
|1
|Сьон
|Лаванши Нума
|1
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|1