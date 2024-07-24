☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 8727
Серветт
3:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
1:0
32' Гол
Цунэмото Кэйго
2:0
40' Гол
Стеванович Мирослав
45' Желтая карточка
Чайва Мигель
2:1
71' Гол
Иттен Седрик
73' Желтая карточка
Мазику Брэдли
75' Желтая карточка
Зукру Танги
3:1
79' Пенальти
Кривелли Энцо
89' Желтая карточка
Блюм Левин
90'+6

Ход матча

32'
Цунэмото Кэйго
1:0
40'
Стеванович Мирослав
(Мазику Брэдли)
2:0
45'
 
Чайва Мигель
56'
 
Малес Дариан
Монтейро Джоэл
56'
 
Имери Кастриот
Ганвула Сильвер
57'
 
Лакоми Лукаш
Чайва Мигель
62'
Уаттара Тьемоко
Гийемено Джереми
 
68'
Кривелли Энцо
Антунес Алексис
 
68'
Маньен Тео
Кутеса Дерек
 
71'
2:1
Иттен Седрик
(Блюм Левин)
73'
 
Колли Эбрима
Элиа Мешак
73'
Мазику Брэдли
 
75'
 
Зукру Танги
77'
 
Anel Husic
Лаупер Сандро
79'
Кривелли Энцо
3:1
89'
 
Блюм Левин
89'
Дулин Давид
Стеванович Мирослав
 
90'
Севрен Йоан
Цунэмото Кэйго
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 12
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 373 Количество передач 391
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
6
Барон
Энтони
18
Мазику
Брэдли
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
30
Лаупер
Сандро
4
Зукру
Танги
19
Перссон
Ноа
15
Элиа
Мешак
14
Чайва
Мигель
77
Монтейро
Джоэл
7
Угринич
Филип
9
Иттен
Седрик
35
Ганвула
Сильвер
Серветт
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-1-2

История личных встреч

Серветт
Янг Бойз

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
6:1
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

0.93
1.25

Среднее время на гол

96
72

Всего голов

38
14

Голов в среднем за матч

2.38
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.7
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
79

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стеванович Мирослав 1 0.5
Руй Стив 1 0.5
Кутеса Дерек 1 0.5
Цунэмото Кэйго 1 0.5
Кривелли Энцо 1 (1) 0.5
Мазику Брэдли 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 1 0.5
Ганвула Сильвер 1 0.5
Монтейро Джоэл 0 0
Блюм Левин 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Барон Энтони 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджам Жауэн 1 1
Anel Husic 1 0
Угринич Филип 1 0
Зукру Танги 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1
Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2
Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0

Результаты матчей

Серветт
Янг Бойз

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Серветт
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лозанна
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 2
Лозанна Диабате Фуссейни 1 (1)
Лозанна Сене Кали 1 (1)
Лугано Пржибылко Каспер 1
Серветт Стеванович Мирослав 1
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Сьон Соргич Деян 1
Сьон Лаванши Нума 1
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 1
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