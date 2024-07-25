☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Универсидад Католика Кито
1:1
Конец матча
Либертад
0'
1:0
6' Гол
Фахардо Хосе
12' Желтая карточка
Мельгарехо Лоренсо
42' Желтая карточка
Кабальеро Эрнесто
45' Желтая карточка
Барейро Антонио
1:1
90' Гол
Кардосо Оскар
90'+6
22
Ромо
Рафаэль
29
Gregori
Anangono
15
Вальесилья
Эксон
37
Грильо
Фаусто
18
Лоор
Лайян
10
Facundo
Martin
Martinez
4
Kevin
Minda
21
Luciano
Nieto
9
Фахардо
Хосе
26
Byron
Palacios
7
Aron
Rodriguez
12
Мориниго
Родриго
2
Рамирес
Иван
27
Miguel
Jacquet
5
Diego
Viera
II
4
Хименес
Нестор
26
Кабальеро
Эрнесто
20
Барейро
Антонио
19
Ruben
Lezcano
21
Lucas
Sanabria2
10
Мельгарехо
Лоренсо
24
Санта
Крус
Роке
Универсидад Католика Кито
Либертад

История личных встреч

Универсидад Католика Кито
Либертад

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

КС
2:0
КЛ
2:2
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Универсидад Католика Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 5 0.56
John Cifuentes 3 0.33
Фахардо Хосе 3 0.33
Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 2 1
Lucas Sanabria2 1 0.5

Карточки

Универсидад Католика Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Martin Martinez 2 1
Грильо Фаусто 3 0
Luciano Nieto 2 0
Aron Rodriguez 2 0
John Cifuentes 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Фахардо Хосе 1 0
Joshue Quinonez 1 0
Лоор Лайян 1 0
Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабальеро Эрнесто 2 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Барейро Антонио 1 0

Результаты матчей

Универсидад Католика Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Универсидад Католика Кито
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Либертад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
2
Универсидад Католика Кито
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Универсидад Католика Кито - Макара 3:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1
Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 2:1 Аукас - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Альянса Петролера 0:0 Универсидад Католика Кито - Текнико Университарио 3:2 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 2:1 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3
Либертад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Такуари - Либертад 2:4 Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Такуари - Либертад 0:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Либертад - Сол де Америка 4:1 Тачира - Либертад 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 2 де Майо - Либертад 2:0 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Либертад - Тачира 3:0 Либертад - Гуарани Асунсьон 2:1 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0

Результаты матчей

Универсидад Католика Кито
Либертад

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Универсидад Католика Кито
Либертад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
1
1
3
6
2.5
1
8
3.5

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Барейро Антонио получил желтую карточку от судьи
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