1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолФахардо Хосе
12' Желтая карточкаМельгарехо Лоренсо
42' Желтая карточкаКабальеро Эрнесто
45' Желтая карточкаБарейро Антонио
1:1
90' ГолКардосо Оскар
90'+6
Ход матча
6'
1:0
45'
90'
1:1
22
Ромо
Рафаэль
18
Лоор
Лайян
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Лоор ЛайянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лара ХоанВратарь
-
52 Johan MorenoПолузащитник
- Нападающий
-
28 Диас МауроНападающий
-
19 Jean Chala
-
11 Janus Vivar
-
-
-
-
-
Главный тренер: Селико Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Пирис ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ariel Galeano
История личных встреч
Универсидад Католика Кито
Либертад
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Исмаэль
|5
|0.56
|John Cifuentes
|3
|0.33
|Фахардо Хосе
|3
|0.33
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|2
|1
|Lucas Sanabria2
|1
|0.5
Карточки
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Martin Martinez
|2
|1
|Грильо Фаусто
|3
|0
|Luciano Nieto
|2
|0
|Aron Rodriguez
|2
|0
|John Cifuentes
|1
|0
|Вальесилья Эксон
|1
|0
|Фахардо Хосе
|1
|0
|Joshue Quinonez
|1
|0
|Лоор Лайян
|1
|0
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабальеро Эрнесто
|2
|0
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Универсидад Католика Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Универсидад Католика Кито
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Либертад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
2
Универсидад Католика Кито
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Универсидад Католика Кито - Макара 3:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1
Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 2:1 Аукас - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Альянса Петролера 0:0 Универсидад Католика Кито - Текнико Университарио 3:2 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 2:1 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3
Либертад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Такуари - Либертад 2:4 Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Такуари - Либертад 0:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Либертад - Сол де Америка 4:1 Тачира - Либертад 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 2 де Майо - Либертад 2:0 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Либертад - Тачира 3:0 Либертад - Гуарани Асунсьон 2:1 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0
Результаты матчей
Универсидад Католика Кито
Либертад
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Универсидад Католика Кито
Либертад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
11
36
18
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2