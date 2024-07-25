1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЛема Кристиан
1:0
39' ГолКавани Эдинсон
58' Желтая карточкаRichard Schunke
61' Красная карточкаMilton Delgado
81' Желтая карточкаОйос Майкл Райан
90' Желтая карточкаАдвинкула Луис
90' Желтая карточкаСорноса Хуниор
90'+9
Ход матча
34'
39'
1:0
58'
61'
81'
90'
90'
16
Паэс
Кендри
80
Ортис
Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Mateo Mendia
-
-
-
14 Luca Langoni
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Паэс КендриПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Ортис ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лур КристианВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Guido Villar
-
32 Ariel Angulo
-
56 Руис Элкин
-
-
53 Justin Lerma
-
50 Keny Arroyo
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Бока Хуниорс
Индепендьенте дель Валле
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|4
|0.5
|Сенон Кевин
|2
|0.25
|Рохо Маркос
|1
|0.13
|Фигаль Хорхе
|1
|0.13
|Сараччи Марсело
|1
|0.13
|Мерентиель Мигель
|1
|0.13
|Aaron Anselmino
|1
|0.13
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|4
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Milton Delgado
|0
|1
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Брей Леандро
|1
|0
|Jabes Saralegui
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Walter Molas
|1
|0
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ойос Майкл Райан
|1
|0
|Richard Schunke
|1
|0
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Сорноса Хуниор
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
0
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте дель Валле - Оренсе 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Макара - Индепендьенте дель Валле 0:1
Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 1:0 Имбабура - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 2:1 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Индепендьенте дель Валле
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Индепендьенте дель Валле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
17
17
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2