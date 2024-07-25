☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Копа Судамерикана 2024
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Индепендьенте дель Валле
0'
34' Желтая карточка
Лема Кристиан
1:0
39' Гол
Кавани Эдинсон
58' Желтая карточка
Richard Schunke
61' Красная карточка
Milton Delgado
81' Желтая карточка
Ойос Майкл Райан
90' Желтая карточка
Адвинкула Луис
90' Желтая карточка
Сорноса Хуниор
90'+9
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
47
Jabes
Saralegui
8
Фернандес
Пол
43
Milton
Delgado
50
Julian
Ceballos
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
1
Рамирес
Мойсес
4
Ландасури
Антони
14
Карабахаль
Матео
5
Richard
Schunke
15
Кайседо
Бедер
16
Паэс
Кендри
18
Cristian
Zabala
80
Ортис
Хулио
30
Ибарра
Ренато
11
Ойос
Майкл
Райан
27
Jeison
Medina
Бока Хуниорс
Индепендьенте дель Валле

История личных встреч

Бока Хуниорс
Индепендьенте дель Валле

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КС
0:0
КЛ
2:3
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 4 0.5
Сенон Кевин 2 0.25
Рохо Маркос 1 0.13
Фигаль Хорхе 1 0.13
Сараччи Марсело 1 0.13
Мерентиель Мигель 1 0.13
Aaron Anselmino 1 0.13
Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 4 0
Фернандес Пол 3 0
Сараччи Марсело 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Milton Delgado 0 1
Кавани Эдинсон 1 0
Диего Мартинез 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Лема Кристиан 1 0
Брей Леандро 1 0
Jabes Saralegui 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Walter Molas 1 0
Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ойос Майкл Райан 1 0
Richard Schunke 1 0
Ибарра Ренато 1 0
Сорноса Хуниор 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
0
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте дель Валле - Оренсе 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Макара - Индепендьенте дель Валле 0:1
Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 1:0 Имбабура - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 2:1 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Индепендьенте дель Валле

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Индепендьенте дель Валле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Весь список
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