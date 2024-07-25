Сегодня

0 Украина (до 19 лет)

1 Франция (до 19 лет)

1 Испания (до 19 лет)

0 Италия (до 19 лет)

Чемпионат Европы (до 19 лет) (1/2 финала)

Чемпионат Европы (до 19 лет) (Матч за 5-е место)