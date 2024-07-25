Ход матча
8'
0:1
24'
4
Marllon
23
Рамон
10
Max
Alves
17
Ivan
Roman
28
Dylan
Zuniga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
21 RailanЗащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
-
20 Рикельме
-
-
-
34 Bruno VI
-
-
97 Andre1
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ivan RomanЗащитник
- Защитник
-
28 Dylan ZunigaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Bryan VejarЗащитник
-
16 Бисама ХосеЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Joe Abrigo
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
История личных встреч
Куяба
Палестино
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|4
|0.5
|Fernando Sobral
|3
|0.38
|Дейверсон Силва
|3 (1)
|0.38
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Linares
|1
|0.5
|Junior Marabel
|1
|0.5
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Alves
|2
|0
|Clayson
|0
|1
|Рамон
|1
|0
|Railan
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Ласерда Дерик
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonathan Benitez1
|1
|0
|Ivan Roman
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Куяба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0
Палестино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палестино - Эвертон Де Вина 1:4 Палестино - Куяба 1:1 Палестино - Сантьяго Уондерерс 3:1 Сантьяго Уондерерс - Палестино 2:2
Палестино - Барнечеа 3:0 Барнечеа - Палестино 3:2 Кокимбо Юнидо - Палестино 0:0 Аудакс Итальяно - Палестино 1:2 Боливар - Палестино 3:1 Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1 Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0
Результаты матчей
Куяба
Палестино
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Куяба
Палестино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2