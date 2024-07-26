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Куяба
1:2
Конец матча
Палестино
0'
0:1
8' Гол
Junior Marabel
24' Желтая карточка
Минейро Лукас
43' Желтая карточка
Ariel Martinez I
45' Желтая карточка
Дейверсон Силва
56' Желтая карточка
Benjamin Rojas
60' Желтая карточка
Junior Marabel
0:2
61' Гол
Gonzalo Sosa
1:2
78' Гол
Andre1
78' Желтая карточка
Nicolas Linares
82' Желтая карточка
Карраско Браян
90' Желтая карточка
Ригамонти Сесар
90'+7
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
9
Питта
Исидро
10
Max
Alves
27
Денилсон
Невес
22
Ласерда
Дерик
16
Дейверсон
Силва
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
17
Ivan
Roman
13
Кристиан
Суарез
28
Dylan
Zuniga
5
Nicolas
Linares
7
Карраско
Браян
23
Ariel
Martinez
I
10
Misael
Davila
11
Jonathan
Benitez1
27
Junior
Marabel
Куяба
Палестино

История личных встреч

Куяба
Палестино

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 4 0.5
Fernando Sobral 3 0.38
Дейверсон Силва 3 (1) 0.38
Andre1 1 0.13
Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 1 0.5
Nicolas Linares 1 0.5
Junior Marabel 1 0.5

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Alves 2 0
Clayson 0 1
Рамон 1 0
Дейверсон Силва 1 0
Railan 1 0
Минейро Лукас 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Fernando Sobral 1 0
Ласерда Дерик 1 0
Guilherme Madruga 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0
Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраско Браян 1 0
Ригамонти Сесар 1 0
Ariel Martinez I 1 0
Nicolas Linares 1 0
Junior Marabel 1 0
Jonathan Benitez1 1 0
Benjamin Rojas 1 0
Ivan Roman 1 0

Результаты матчей

Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0
Палестино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палестино - Эвертон Де Вина 1:4 Палестино - Куяба 1:1 Палестино - Сантьяго Уондерерс 3:1 Сантьяго Уондерерс - Палестино 2:2
Палестино - Барнечеа 3:0 Барнечеа - Палестино 3:2 Кокимбо Юнидо - Палестино 0:0 Аудакс Итальяно - Палестино 1:2 Боливар - Палестино 3:1 Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1 Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0

Результаты матчей

Куяба
Палестино

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Куяба
Палестино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
1
1
1
7
2.5

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Весь список
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