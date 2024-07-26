0'
0:1
8' ГолJunior Marabel
24' Желтая карточкаМинейро Лукас
43' Желтая карточкаAriel Martinez I
45' Желтая карточкаДейверсон Силва
56' Желтая карточкаBenjamin Rojas
60' Желтая карточкаJunior Marabel
0:2
61' ГолGonzalo Sosa
1:2
78' ГолAndre1
78' Желтая карточкаNicolas Linares
82' Желтая карточкаКарраско Браян
90' Желтая карточкаРигамонти Сесар
90'+7
Ход матча
8'
0:1
24'
32'
43'
45'
56'
60'
61'
0:2
67'
78'
1:2
78'
82'
90'
4
Marllon
23
Рамон
10
Max
Alves
17
Ivan
Roman
28
Dylan
Zuniga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
21 RailanЗащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
-
20 Рикельме
-
-
-
34 Bruno VI
-
-
97 Andre1
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ivan RomanЗащитник
- Защитник
-
28 Dylan ZunigaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Bryan VejarЗащитник
-
16 Бисама ХосеЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Joe Abrigo
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
История личных встреч
Куяба
Палестино
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|4
|0.5
|Fernando Sobral
|3
|0.38
|Дейверсон Силва
|3 (1)
|0.38
|Andre1
|1
|0.13
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|1
|0.5
|Nicolas Linares
|1
|0.5
|Junior Marabel
|1
|0.5
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Alves
|2
|0
|Clayson
|0
|1
|Рамон
|1
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Railan
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Ласерда Дерик
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраско Браян
|1
|0
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Ariel Martinez I
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Jonathan Benitez1
|1
|0
|Benjamin Rojas
|1
|0
|Ivan Roman
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
9%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0
Палестино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палестино - Эвертон Де Вина 1:4 Палестино - Куяба 1:1 Палестино - Сантьяго Уондерерс 3:1 Сантьяго Уондерерс - Палестино 2:2
Палестино - Барнечеа 3:0 Барнечеа - Палестино 3:2 Кокимбо Юнидо - Палестино 0:0 Аудакс Итальяно - Палестино 1:2 Боливар - Палестино 3:1 Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1 Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0
Результаты матчей
Куяба
Палестино
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Куяба
Палестино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
11
17
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2