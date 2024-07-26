1:1
Второй тайм: 78'
0'
1:0
2' ГолТеррасас Адалид
17' Желтая карточкаКуэльяр Эктор
43' Желтая карточкаАд Рикардо
1:1
50' ГолLisandro Alzugaray
Ход матча
2'
1:0
17'
43'
50'
18
Кайседо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Кайседо ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
19 Jose Briceno
-
-
-
Главный тренер: Flabio Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
-
19 Арче АлексНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ангуло МаркоПолузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Gian Allala
-
-
17 Freddy Mina
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
История личных встреч
Олвейс Реди
ЛДУ Кито
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Олвейс Реди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wesley Tanque
|3
|0.38
|Террасас Адалид
|2
|0.25
|Куэльяр Эктор
|2
|0.25
|Кайседо Луис
|1
|0.13
|Мартинес Хулиан
|1
|0.13
|Darlison Rodriguez
|1
|0.13
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.5
|Ад Рикардо
|1
|0.5
|Хулио Джоян
|1
|0.5
|Арче Алекс
|1
|0.5
Карточки
Олвейс Реди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Луис
|2
|0
|Wesley Tanque
|2
|0
|Куэльяр Эктор
|2
|0
|Медина Даниэль
|1
|0
|Суарес Марсело
|1
|0
|Карабали Хосе
|1
|0
|Террасас Адалид
|1
|0
|Вака Пабло
|1
|0
|Flabio Torres
|1
|0
|Матеус Робсон
|1
|0
|Darlison Rodriguez
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Ад Рикардо
|1
|0
|Хулио Джоян
|1
|0
Результаты матчей
Олвейс Реди
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Олвейс Реди
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
3
Олвейс Реди
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
67%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олвейс Реди
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боливар - Олвейс Реди 0:0 ЛДУ Кито - Олвейс Реди 3:0 Олвейс Реди - Реал Томайпо 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0
Вильстерман - Олвейс Реди 1:0 Олвейс Реди - Насьональ Потоси 2:1 Ройял Пари - Олвейс Реди 0:2 Сесар Вальехо - Олвейс Реди 2:2 Олвейс Реди - Блуминг 1:0 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛДУ Кито - Олвейс Реди 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Университарио Депортес Лима 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1
Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1 ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2
Результаты матчей
Олвейс Реди
ЛДУ Кито
Точный счет
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Олвейс Реди
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2