☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Олвейс Реди
1:1
Второй тайм: 78'
ЛДУ Кито
0'
1:0
2' Гол
Террасас Адалид
17' Желтая карточка
Куэльяр Эктор
43' Желтая карточка
Ад Рикардо
1:1
50' Гол
Lisandro Alzugaray
1
Бароя
Алайн
2
Медина
Даниэль
3
Вака
Пабло
18
Кайседо
Луис
5
Суарес
Марсело
21
Матеус
Робсон
13
Куэльяр
Эктор
11
Darlison
Rodriguez
10
Террасас
Адалид
14
Карабали
Хосе
61
Marcos
Emanuel
Ovejero
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
3
Мина
Ричард
33
Киньонес
Лионель
20
Fernando
Cornejo
I
5
Самбрано
Оскар
29
Bryan
Ramirez
9
Lisandro
Alzugaray
26
Хулио
Джоян
19
Арче
Алекс
Олвейс Реди
ЛДУ Кито

История личных встреч

Олвейс Реди
ЛДУ Кито

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Олвейс Реди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wesley Tanque 3 0.38
Террасас Адалид 2 0.25
Куэльяр Эктор 2 0.25
Кайседо Луис 1 0.13
Мартинес Хулиан 1 0.13
Darlison Rodriguez 1 0.13
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lisandro Alzugaray 1 0.5
Ад Рикардо 1 0.5
Хулио Джоян 1 0.5
Арче Алекс 1 0.5

Карточки

Олвейс Реди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Луис 2 0
Wesley Tanque 2 0
Куэльяр Эктор 2 0
Медина Даниэль 1 0
Суарес Марсело 1 0
Карабали Хосе 1 0
Террасас Адалид 1 0
Вака Пабло 1 0
Flabio Torres 1 0
Матеус Робсон 1 0
Darlison Rodriguez 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lisandro Alzugaray 1 0
Ад Рикардо 1 0
Хулио Джоян 1 0

Результаты матчей

Олвейс Реди
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Олвейс Реди
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
3
Олвейс Реди
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
67%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олвейс Реди
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боливар - Олвейс Реди 0:0 ЛДУ Кито - Олвейс Реди 3:0 Олвейс Реди - Реал Томайпо 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0
Вильстерман - Олвейс Реди 1:0 Олвейс Реди - Насьональ Потоси 2:1 Ройял Пари - Олвейс Реди 0:2 Сесар Вальехо - Олвейс Реди 2:2 Олвейс Реди - Блуминг 1:0 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛДУ Кито - Олвейс Реди 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Университарио Депортес Лима 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1
Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1 ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2

Результаты матчей

Олвейс Реди
ЛДУ Кито

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олвейс Реди
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
1
6
2.5

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Весь список
  • 46'
    Вака Пабло уходит с поля. Moises Paniagua выходит вместо него
  • 46'
    Арче Алекс уходит с поля. Jairon Andres Charcopa Cabezas выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Ад Рикардо получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Marcos Ovejero уходит с поля. Cristian Canozales выходит вместо него
  • 17'
    Эктор Куэльяр получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Marcos Ovejero сделал результативную передачу.
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    • 2'
      Г О О О О Л - Adalid Terrazas бьет в цель!
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    Олвейс Реди
    Ничья
    ЛДУ Кито
    3.20
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    4.61
    5.00
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