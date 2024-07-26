2:1
Второй тайм: 78'
0'
1:0
3' ГолGonzalo Mastriani
22' Желтая карточкаФернандиньо XII
26' Желтая карточкаBruno Zapelli
30' Желтая карточкаMiguel Benitez2
2:0
59' ГолTomas Cuello
66' Вторая желтая карточкаBruno Zapelli
2:1
68' ГолFernando Fernandez II
71' Желтая карточкаVictor Cabanas
Ход матча
3'
22'
26'
30'
59'
2:0
66'
68'
71'
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas CuelloЗащитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Нападающий
-
34 NikaoНападающий
-
-
-
22 Madson II
-
92 Pablo I
-
-
57 Joao Cruz
-
Главный тренер: Martin Varini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Diego Leon
-
-
-
-
-
-
36 Luis Olmedo
-
-
16 Edgar Paez
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Серро Портеньо
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.44
2.13
Среднее время на гол
62
42
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.44
2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
45
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|6
|0.75
|Каноббио Агустин
|2
|0.25
|Lucas Esquivel
|2
|0.25
|Ди Йорио Лукас
|2 (1)
|0.25
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.25
|Pablo I
|1
|0.13
|Madson II
|1
|0.13
|Tomas Cuello
|1
|0.13
|Christian Cardoso
|1
|0.13
|Bruno Zapelli
|1
|0.13
|Filipinho
|1
|0.13
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Benitez2
|1
|0.5
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julimar
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Каноббио Агустин
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
|Фернандиньо XII
|1
|0
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Baez
|1
|0
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|Enzo Daniel Gimenez
|1
|0
|Miguel Benitez2
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
1
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
1
Голы по времени матча
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
1
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
1
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Серро Портеньо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 0:2
Серро Портеньо - Коло-Коло 1:1 Такуари - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 2:0 Сол де Америка - Серро Портеньо 0:3 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Альянса Лима - Серро Портеньо 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 4:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 2 де Майо - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Серро Портеньо
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Серро Портеньо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
34
25
16
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2