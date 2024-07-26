☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Копа Судамерикана 2024
Атлетико Паранаэнсе
2:1
Второй тайм: 78'
Серро Портеньо
0'
1:0
3' Гол
Gonzalo Mastriani
22' Желтая карточка
Фернандиньо XII
26' Желтая карточка
Bruno Zapelli
30' Желтая карточка
Miguel Benitez2
2:0
59' Гол
Tomas Cuello
66' Вторая желтая карточка
Bruno Zapelli
2:1
68' Гол
Fernando Fernandez II
71' Желтая карточка
Victor Cabanas

Ход матча

3'
Gonzalo Mastriani
1:0
22'
Фернандиньо XII
 
26'
Bruno Zapelli
 
30'
 
Miguel Benitez2
46'
 
Victor Cabanas
Miguel Benitez2
59'
Tomas Cuello
2:0
60'
 
Jose M.F. Moreno Chico4
Diego Churin
60'
 
Fernando Fernandez II
Derlis Rodriguez
66'
Bruno Zapelli
 
68'
2:1
Fernando Fernandez II
71'
Ди Йорио Лукас
Gonzalo Mastriani
 
71'
 
Victor Cabanas
74'
 
Rafael Carrascal
Eduardo Brock
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Серро Портеньо
1.56
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9.30
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8.80
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Все Коэффициенты
24
Leonardo
Linck
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
28
Tomas
Cuello
14
Каноббио
Агустин
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
10
Bruno
Zapelli
88
Christian
Cardoso
9
Gonzalo
Mastriani
1
Alexis
Arias
I
7
Enzo
Daniel
Gimenez
24
Christian
Baez
4
Eduardo
Brock
34
Miguel
Benitez2
11
Итурбе
Хуан
5
Морель
Хорхе
26
Да
Мотта
Роберт
22
Derlis
Rodriguez
19
Diego
Churin
8
Карризо
Федерико
Атлетико Паранаэнсе
Серро Портеньо

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Серро Портеньо

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

КС
1:1
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.44
2.13

Среднее время на гол

62
42

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.44
2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
45

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 6 0.75
Каноббио Агустин 2 0.25
Lucas Esquivel 2 0.25
Ди Йорио Лукас 2 (1) 0.25
Фернандиньо XII 2 (1) 0.25
Pablo I 1 0.13
Madson II 1 0.13
Tomas Cuello 1 0.13
Christian Cardoso 1 0.13
Bruno Zapelli 1 0.13
Filipinho 1 0.13
Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Benitez2 1 0.5

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julimar 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Thiago Heleno 1 0
Gonzalo Mastriani 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Pablo I 1 0
Madson II 1 0
Каноббио Агустин 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Christian Cardoso 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Bruno Zapelli 1 0
Фернандиньо XII 1 0
Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Baez 1 0
Да Мотта Роберт 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0
Miguel Benitez2 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
1
Атлетико Паранаэнсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
1

Голы по времени матча

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
1
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
1
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Серро Портеньо
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 0:2
Серро Портеньо - Коло-Коло 1:1 Такуари - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 2:0 Сол де Америка - Серро Портеньо 0:3 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Альянса Лима - Серро Портеньо 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 4:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 2 де Майо - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Серро Портеньо

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Серро Портеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
2.5
3
4
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Весь список
  • 59'
    Г О О О О Л - Томас Куэльо бьет в цель!
  • 46'
    Miguel Benitez уходит с поля. Victor Cabanas выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Miguel Benitez получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Бруно Запелли получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Фернандиньо XII получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Томас Куэльо сделал результативную передачу.
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    • Лучшие коэффициенты
    Атлетико Паранаэнсе
    Ничья
    Серро Портеньо
    1.56
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