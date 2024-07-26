Mohamed Cherif совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Jose Gallegos оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Сённерйюск

47' Лиссенс Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Люнгбю

44' Баркарсон Атли не смог попасть в створ ударом издали

43' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Люнгбю

41' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Tobias Storm выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

39' Эмини Сефер не смог попасть в створ ударом издали

39' Jose Gallegos нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

37' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Сённерйюск

36' Гретарссон Даниэль пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

35' Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Уилкинс Далтон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Jose Gallegos нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Баркарсон Атли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Люнгбю

27' Баркарсон Атли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Магнуссон Сайвар-Атли получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Магнуссон Сайвар-Атли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Г О О О О Л - Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

20' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

19' Магнуссон Сайвар-Атли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

18' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Г О О О О Л - Тобиас Соммер из команды Сённерйюск правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

11' Удар от ворот произведет Люнгбю

11' Баркарсон Атли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Сённерйюск

8' Амон Джонатан из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Магнуссон Сайвар-Атли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Баркарсон Атли из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Сённерйюск

3' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

2' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Люнгбю начинает с центра поля