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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Сённерйюск
1:1
Второй тайм: 90+'
Люнгбю
0'
1:0
14' Гол
Tobias Sommer
1:1
20' Гол
Гюткьяер Фредерик
31' Желтая карточка
Уилкинс Далтон
88' Желтая карточка
Mohamed Cherif

Ход матча

14'
Tobias Sommer
1:0
20'
1:1
Гюткьяер Фредерик
31'
Уилкинс Далтон
 
46'
 
William Kumado
Магнуссон Сайвар-Атли
60'
 
Йенсен Магнус
Бьеллан Андреас
60'
Линг Александр
Уилкинс Далтон
 
61'
Оггесен Андреас
Jose Gallegos
 
72'
Mohamed Cherif
Гретарссон Даниэль
 
72'
Soeren Andreasen
Ivan Djantou
 
81'
 
Фрауло Густав
Санграв Лаудж
83'
Lukas Bjoerklund
Ингасон Кристаль-Мани
 
88'
Mohamed Cherif
 
90'
 
Хамалайнен Брайан
Амон Джонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Люнгбю
7.20
Реклама, fon.bet
3.45
Реклама, pari.ru
5.48
Все Коэффициенты
1
Флё
Николай
13
Уилкинс
Далтон
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
21
Баркарсон
Атли
6
Виндерслев
Расмус
26
Tobias
Sommer
7
Эмини
Сефер
17
Jose
Gallegos
10
Ингасон
Кристаль-Мани
9
Ivan
Djantou
32
Сторк
Янник
24
Tobias
Storm
6
Бьеллан
Андреас
5
Лиссенс
Лукас
23
Грегор
Паскаль
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
17
Амон
Джонатан
26
Гюткьяер
Фредерик
Сённерйюск
4-2-3-1
Люнгбю
5-4-1

История личных встреч

Сённерйюск
Люнгбю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

42.3%
19.2%
38.5%
11 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СД
2:0
СД
0:1
СД
1:4
К
2:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
ТМК
1:3
С
0:4
СЛ
3:1
СЛ
0:1
ТМС
0:4
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.23
1.15

Среднее время на гол

73
78

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

29
33

Голов в среднем за матч

1.12
1.27

Тотал матчей

2.5
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

80
70

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Sommer 1 0.5
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 0.5

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилкинс Далтон 1 0
Jose Gallegos 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люнгбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2
Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Фредерисия - Сённерйюск 0:1
Люнгбю
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4
Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2

Результаты матчей

Сённерйюск
Люнгбю

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Сённерйюск
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Люнгбю
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сённерйюск
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Люнгбю
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сённерйюск
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Виборг Jakob Nielsen 2
Норшелланн Хансен Мадс 1
Норшелланн Анкерсен Петер 1
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Вайле Велков Стефан 1
Раннерс Лауэнборг Фредерик 1
Весь список
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    • 88'
      Mohamed Cherif наказан за толчок Винтер Каспер
    • 88'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 88'
      Баркарсон Атли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Сённерйюск пытается что-то создать.
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 86'
      Jose Gallegos оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 85'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 57%, Люнгбю: 43%.
    • 85'
      Lukas Bjoerklund из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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