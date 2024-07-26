Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Mohamed Cherif совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Mohamed Cherif наказан за толчок Винтер Каспер

88' Удар от ворот произведет Люнгбю

88' Баркарсон Атли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Люнгбю

86' Jose Gallegos оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Lukas Bjoerklund из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

82' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Mohamed Cherif ослабляет давление, выбив мяч.

76' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Тактическая замена. Гретарссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Mohamed Cherif

71' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Гретарссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Люнгбю

67' Баркарсон Атли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Эмини Сефер из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Эмини Сефер из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

65' Ингасон Кристаль-Мани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Удар от ворот произведет Сённерйюск

63' Гюткьяер Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

63' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

61' Тактическая замена. Jose Gallegos уходит с поля и его заменяет Оггесен Андреас

60' Удар от ворот произведет Люнгбю

59' Близко! Ivan Djantou нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

59' Эмини Сефер из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

54' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

53' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Хорошую попытку сделал Эмини Сефер . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Удар от ворот произведет Люнгбю

48' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Баркарсон Атли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.