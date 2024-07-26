☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 5045 Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Сённерйюск
1:1
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
14' Гол
Tobias Sommer
1:1
20' Гол
Гюткьяер Фредерик
31' Желтая карточка
Уилкинс Далтон
88' Желтая карточка
Mohamed Cherif
90' Желтая карточка
Гюткьяер Фредерик
90' Желтая карточка
Lukas Bjoerklund
90'+7

Ход матча

14'
Tobias Sommer
1:0
20'
1:1
Гюткьяер Фредерик
31'
Уилкинс Далтон
 
46'
 
William Kumado
Магнуссон Сайвар-Атли
60'
 
Йенсен Магнус
Бьеллан Андреас
60'
Линг Александр
Уилкинс Далтон
 
61'
Оггесен Андреас
Jose Gallegos
 
71'
Mohamed Cherif
Гретарссон Даниэль
 
72'
Soeren Andreasen
Ivan Djantou
 
81'
 
Фрауло Густав
Санграв Лаудж
83'
Lukas Bjoerklund
Ингасон Кристаль-Мани
 
88'
Mohamed Cherif
 
90'
 
Хамалайнен Брайан
Амон Джонатан
90'
 
Гюткьяер Фредерик
90'
Lukas Bjoerklund
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 459 Количество передач 338
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Флё
Николай
13
Уилкинс
Далтон
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
21
Баркарсон
Атли
6
Виндерслев
Расмус
26
Tobias
Sommer
7
Эмини
Сефер
17
Jose
Gallegos
10
Ингасон
Кристаль-Мани
9
Ivan
Djantou
32
Сторк
Янник
24
Tobias
Storm
6
Бьеллан
Андреас
5
Лиссенс
Лукас
23
Грегор
Паскаль
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
17
Амон
Джонатан
26
Гюткьяер
Фредерик
Сённерйюск
4-2-3-1
Люнгбю
5-4-1

История личных встреч

Сённерйюск
Люнгбю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

26 матчей

42.3%
19.2%
38.5%
11 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СД
2:0
СД
0:1
СД
1:4
К
2:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
ТМК
1:3
С
0:4
СЛ
3:1
СЛ
0:1
ТМС
0:4
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.23
1.15

Среднее время на гол

73
78

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

29
33

Голов в среднем за матч

1.12
1.27

Тотал матчей

2.5
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

80
70

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Sommer 1 0.5
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 0.5

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mohamed Cherif 1 0
Уилкинс Далтон 1 0
Jose Gallegos 1 0
Lukas Bjoerklund 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюткьяер Фредерик 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люнгбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Люнгбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2
Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Фредерисия - Сённерйюск 0:1
Люнгбю
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4
Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2

Результаты матчей

Сённерйюск
Люнгбю

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Виборг Jakob Nielsen 2
Норшелланн Хансен Мадс 1
Норшелланн Анкерсен Петер 1
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Вайле Велков Стефан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5045 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 57%, Люнгбю: 43%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 97'
    Эмини Сефер из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 97'
    Баркарсон Атли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сённерйюск 1:1 Люнгбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный