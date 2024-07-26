Тур: 2. Стадион: Энерга Гданьск. Зрители: 14223 Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаKacper Sezonienko
32' Желтая карточкаКубица Кшиштоф
0:1
71' ГолМраз Самуэл
0:2
74' ГолPiotr Ceglarz
79' Желтая карточкаКиндриш Андрей
85' Желтая карточкаFilip Luberecki
90'+3
Ход матча
32'
71'
0:1
74'
0:2
79'
85'
11
Dominik
Pila
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
30
Mbaye
Ndiaye
90
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Бобчек ТомашНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
- Основной состав
-
40 Бркич ИванВратарь
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Mbaye NdiayeПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Rafal KrolПолузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
26 Michal Krol
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
История личных встреч
Лехия Гданьск
Мотор Люблин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.5
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Ceglarz
|1
|0.5
|Мраз Самуэл
|1
|0.5
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киндриш Андрей
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лехия Гданьск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Лехия Гданьск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мотор Люблин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1
Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1 Лехия Гданьск - Заглембе Сосновец 4:0 Подбескидзе - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - ЦВКС Ресовия 4:0 Знич Прушкув - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 3:1
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0
Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Тыхы 1:1 Сталь Жешув - Мотор Люблин 2:1 Мотор Люблин - Полония Варшава 1:1
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Мотор Люблин
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|2
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Ракув
|Црнац Анте
|1 (1)
|Ягеллония Белосток
|Диаби Мохамед
|1
|Краковия
|Ван Бюрен Мик
|1
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 1
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|2
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|1
|Гурник Забже
|Подольски Лукас
|1
|Ракув
|Адриано Рибейро
|1