☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 14223 Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Лехия Гданьск
0:2
Конец матча
Мотор Люблин
0'
25' Желтая карточка
Kacper Sezonienko
32' Желтая карточка
Кубица Кшиштоф
0:1
71' Гол
Мраз Самуэл
0:2
74' Гол
Piotr Ceglarz
79' Желтая карточка
Киндриш Андрей
85' Желтая карточка
Filip Luberecki
90'+3
29
Сарнавский
Богдан
11
Dominik
Pila
4
Киндриш
Андрей
94
Loup
Diwan
Gueho
23
Milosz
Kalahur
5
Желизко
Иван
7
Camilo
Mena
99
Tomasz
Neugebauer
8
Капич
Рифет
9
Вьюнник
Богдан
79
Kacper
Sezonienko
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
39
Бартош
Марек
Кристиан
21
Рудоль
Себастьян
24
Filip
Luberecki
8
Кубица
Кшиштоф
55
Marcel
Gasior
68
Bartosz
Wolski
30
Mbaye
Ndiaye
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Мотор Люблин
4-3-2-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Мотор Люблин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ТМС
1:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Neugebauer 1 0.5
Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Ceglarz 1 0.5
Мраз Самуэл 1 0.5
Bartosz Wolski 0 0
Michal Krol 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киндриш Андрей 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0
Filip Luberecki 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лехия Гданьск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Лехия Гданьск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мотор Люблин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1
Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1 Лехия Гданьск - Заглембе Сосновец 4:0 Подбескидзе - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - ЦВКС Ресовия 4:0 Знич Прушкув - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 3:1
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0
Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Тыхы 1:1 Сталь Жешув - Мотор Люблин 2:1 Мотор Люблин - Полония Варшава 1:1

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Мотор Люблин

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Мотор Люблин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Пуща Неполомице
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сталь Мелец
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 2
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Ракув Црнац Анте 1 (1)
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Краковия Ван Бюрен Мик 1
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Заглембе Любин Налепа Михал 1
Гурник Забже Подольски Лукас 1
Ракув Адриано Рибейро 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Кубица Кшиштоф уходит с поля. Калисканер Каан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Кубица Кшиштоф получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Kacper Sezonienko получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лехия Гданьск 0:2 Мотор Люблин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный