☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Брюгге
1:1
Конец матча
Мехелен
0'
50' Желтая карточка
Уолш Сэнди
1:0
51' Гол
Сейс Хоакин
1:1
65' Гол
Флюке Патрик
72' Желтая карточка
Сике Уго
82' Желтая карточка
Конате Мори
90'+7
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
44
Мехеле
Брэндон
2
Zaid
Abner
Romero
65
Сейс
Хоакин
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
32
Нуса
Антонио
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
19
Нильссон
Хокан
1
Де
Волф
Ортвин
3
Марса
Хосе
5
Уолш
Сэнди
29
Ван
ден
Эйнден
Бас
23
Фулон
Дам
8
Конате
Мори
16
Схоофс
Роб
77
Флюке
Патрик
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
20
Лаубербах
Лион
Брюгге
4-2-3-1
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Мехелен

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

25 матчей

60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
0:3
ПДА
3:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ТМК
6:0
ТМС
6:0
ПДА
3:0
ПДА
0:5
ТМК
0:0
ПДА
0:3
ПДА
2:0
ЛП
6:1
ЛП
0:2
ЛП
1:4
ЛП
3:0
КБ
3:2
ЛЖ
1:1
КБ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:3

Голы

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

3
2.08

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.75
0.62

Среднее время на гол

120
146

Всего голов

48
33

Голов в среднем за матч

1.92
1.32

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейс Хоакин 1 1
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флюке Патрик 1 1

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сике Уго 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолш Сэнди 1 0
Конате Мори 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1
Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0

Результаты матчей

Брюгге
Мехелен

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Мехелен Флюке Патрик 1
Брюгге Сейс Хоакин 1
Весь список

Топ нарушителей
Мехелен Уолш Сэнди 1
Мехелен Конате Мори 1
Брюгге Сике Уго 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Уолш Сэнди получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Рафаэль Онедика уходит с поля. Ютгла Ферран выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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