Тур: 1. Стадион: Ян Брейдель.
0'
50' Желтая карточкаУолш Сэнди
1:0
51' ГолСейс Хоакин
1:1
65' ГолФлюке Патрик
72' Желтая карточкаСике Уго
82' Желтая карточкаКонате Мори
90'+7
Ход матча
50'
51'
1:0
65'
1:1
72'
82'
65
Сейс
Хоакин
10
Ветлесен
Уго
32
Нуса
Антонио
20
Ванакен
Ханс
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
-
71 Axl De Corte
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 Elton Yeboah
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Брюгге
Мехелен
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
25 матчей
60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
3
2.08
Среднее время на гол
30
43
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.75
0.62
Среднее время на гол
120
146
Всего голов
48
33
Голов в среднем за матч
1.92
1.32
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейс Хоакин
|1
|1
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флюке Патрик
|1
|1
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сике Уго
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1
Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1
Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0
Результаты матчей
Брюгге
Мехелен
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Мехелен
|Флюке Патрик
|1
|Брюгге
|Сейс Хоакин
|1
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|1
|Мехелен
|Конате Мори
|1
|Брюгге
|Сике Уго
|1