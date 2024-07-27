☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Сталь Мелец
0:1
Конец матча
ГКС Катовице
0'
0:1
31' Пенальти
Arkadiusz Jedrych
90'+6
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
27
Яунземс
Алвис
23
Гетингер
Крыстян
18
Piotr
Wlazlo
8
Koki
Hinokio
10
Доманьски
Мацей
32
Гербовски
Фридерик
17
Шкурин
Илья
1
Кудла
Давид
6
Клеменз
Лукаш
4
Arkadiusz
Jedrych
14
Комор
Александер
23
Васьелевски
Марцин
16
Grzegorz
Rogala
22
Милевски
Себастиан
5
Oskar
Repka
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
Сталь Мелец
3-4-2-1
ГКС Катовице
3-4-2-1

История личных встреч

Сталь Мелец
ГКС Катовице

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
3:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Среднее время на гол

33
67

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Среднее время на гол

270
54

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 1 0.5
Доманьски Мацей 0 0
ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мажец Матеуш 1 0.5
Arkadiusz Jedrych 1 (1) 0.5

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стемпень Матеуш 1 0
Эсселинк Берт 1 0
ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oskar Repka 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ГКС Катовице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сталь Мелец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ГКС Катовице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Сталь Мелец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ГКС Катовице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1
Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1
ГКС Катовице
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0
ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Одра Ополе 1:3 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Сосновец - ГКС Катовице 0:4 ГКС Катовице - Подбескидзе 1:0 ГКС Катовице - Подбескидзе 5:0

Результаты матчей

Сталь Мелец
ГКС Катовице

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
ГКС Катовице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ГКС Катовице
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Пуща Неполомице
 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 2
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Ракув Црнац Анте 1 (1)
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Краковия Ван Бюрен Мик 1
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Заглембе Любин Налепа Михал 1
Гурник Забже Подольски Лукас 1
Ракув Адриано Рибейро 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Г О О О О Л - Arkadiusz Jedrych из команды ГКС Катовице забивает с точки!
  • Судья начинает матч
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