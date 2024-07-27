☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Дендер
0:0
Перерыв
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
33' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон

Ход матча

33'
 
Пуэртас Кэмерон
Лучшие коэффициенты
Дендер
Ничья
Юнион Сент-Жиллуаз
6.50
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4.60
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1.73
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Все Коэффициенты
34
Веррипс
Михаэл
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
22
Gilles
Ruyssen
20
Грнчар
Давид
88
Fabio
Ferraro
18
Nathan
Rodes
24
Вилтард
Малкольм
16
Квет
Роман
10
Lennard
Hens
77
Нсимба
Брюни
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
21
Кастро-Монтес
Алессио
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
11
Теклаб
Хенок
7
Кабангу
Элтон
9
Эккерт
Айенса
Деннис
Дендер
5-3-2
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуэртас Кэмерон 1 0

Результаты последних матчей

Дендер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4
Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Андерлехт (до 23 лет) - Дендер 2:1 Дендер - Васланд-Беверен 1:0 Генк (до 23 лет) - Дендер 2:1 Дендер - Серен Юнайтед 5:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дендер
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дендер
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дендер
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Мехелен Флюке Патрик 1
Брюгге Сейс Хоакин 1
Весь список

Топ нарушителей
Мехелен Уолш Сэнди 1
Мехелен Конате Мори 1
Юнион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1
Брюгге Сике Уго 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Пуэртас Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дендер
Ничья
Юнион Сент-Жиллуаз
6.50
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4.60
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1.73
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз онлайн

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