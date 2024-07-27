Тур: 1. Стадион: Van Roy Stadium.
0:0
Перерыв
Ход матча
33'
21
Колс
Кобе
20
Грнчар
Давид
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
10
Lennard
Hens
77
Нсимба
Брюни
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
27
Садики
Ноа
11
Теклаб
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
-
10 Lennard HensНападающий
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Ali Akman
-
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
Результаты последних матчей
Дендер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4
Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Андерлехт (до 23 лет) - Дендер 2:1 Дендер - Васланд-Беверен 1:0 Генк (до 23 лет) - Дендер 2:1 Дендер - Серен Юнайтед 5:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
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|0
|0
|0
|0 - 0
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|8.
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|0
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|0 - 0
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|9.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:0
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Мехелен
|Флюке Патрик
|1
|Брюгге
|Сейс Хоакин
|1
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|1
|Мехелен
|Конате Мори
|1
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|1
|Брюгге
|Сике Уго
|1