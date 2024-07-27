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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Норшелланн
2:2
Перерыв
Мидтьюлланн

Ход матча

11'
0:1
Серенсен Оливер
(Симсир Араль)
29'
Хардер Конрад
(Антман Оливер)
1:1
34'
Хардер Конрад
(Вилладсен Оливер)
2:1
45'
2:2
Серенсен Оливер
(Чилуфя Эдвард)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 404 Количество передач 177
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Мидтьюлланн
3.10
Реклама, bettery.ru
4.82
8.03
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
23
Вилладсен
Оливер
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
5
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
40
Хардер
Конрад
22
Антман
Оливер
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
73
Жуниньо
55
Бак
Виктор
24
Серенсен
Оливер
17
Аскилдсен
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
7
Франкулино
14
Чилуфя
Эдвард
Норшелланн
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Норшелланн
Мидтьюлланн

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64%
52%
16 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
24%
20 побед 6 ничьих 0 побед

35 матчей

17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 29 побед

Первый тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 26 побед

60 матчей

31.7%
20%
48.3%
19 побед 12 ничьих 29 побед

Первый тайм

26.7%
43.3%
30%
16 побед 26 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.3%
23.3%
43.4%
20 побед 14 ничьих 26 побед

История матчей

СД
3:3
СД
2:3
СД
2:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СД
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.03

Среднее время на гол

56
87

Всего голов

63
42

Голов в среднем за матч

2.03
1.45

Среднее время на гол

44
62

Всего голов

109
74

Голов в среднем за матч

1.82
1.23

Тотал матчей

2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
48
Больше 80%
Меньше 20%
12
37
Больше 62%
Меньше 38%
23
22
Больше 37%
Меньше 63%
38
12
Больше 20%
Меньше 80%
48
4
Больше 7%
Меньше 93%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хардер Конрад 2 1
Хансен Мадс 1 0.5
Анкерсен Петер 1 0.5
Ингвартсен Маркус 1 0.5
Вилладсен Оливер 0 0
Антман Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 2 1
Букса Адам 1 0.5
Симсир Араль 0 0
Чилуфя Эдвард 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгели Синдре Валле 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3

Результаты матчей

Норшелланн
Мидтьюлланн

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2:2 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Мидтьюлланн
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2:2 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мидтьюлланн
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Норшелланн
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Виборг Jakob Nielsen 2
Норшелланн Хардер Конрад 2
Норшелланн Хансен Мадс 1
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Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Вайле Велков Стефан 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Мидтьюлланн: 31%.
  • 48'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Франкулино сделал ключевой пас для гола!
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    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Мидтьюлланн
    3.10
    Реклама, bettery.ru
    4.82
    8.03
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    Где смотреть матч Норшелланн 2:2 Мидтьюлланн онлайн

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    Норшелланн
    Мидтьюлланн
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