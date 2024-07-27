☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 4566 Главный судья: Jonas Hansen
Норшелланн
2:2
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
0:1
11' Гол
Серенсен Оливер
1:1
29' Гол
Хардер Конрад
2:1
34' Гол
Хардер Конрад
2:2
45' Гол
Серенсен Оливер
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Серенсен Оливер
(Симсир Араль)
29'
Хардер Конрад
(Антман Оливер)
1:1
34'
Хардер Конрад
(Вилладсен Оливер)
2:1
45'
2:2
Серенсен Оливер
(Чилуфя Эдвард)
57'
Сертдемир Зидан
Доржелес Марио
 
66'
 
Рёмер Андре
Аскилдсен Кристоффер
66'
 
Брюнхильдсен Ола
Франкулино
66'
 
Осорио Дарио
Чилуфя Эдвард
76'
 
Бисков Вальдемар
Симсир Араль
82'
Levy Nene
Хардер Конрад
 
82'
Эгели Синдре Валле
Антман Оливер
 
87'
 
Кастильо Денил
Мартинес Эмилиано

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 722 Количество передач 365
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
23
Вилладсен
Оливер
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
5
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
40
Хардер
Конрад
22
Антман
Оливер
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
73
Жуниньо
55
Бак
Виктор
24
Серенсен
Оливер
17
Аскилдсен
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
7
Франкулино
14
Чилуфя
Эдвард
Норшелланн
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Норшелланн
Мидтьюлланн

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64%
52%
16 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
24%
20 побед 6 ничьих 0 побед

35 матчей

17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 29 побед

Первый тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 26 побед

60 матчей

31.7%
20%
48.3%
19 побед 12 ничьих 29 побед

Первый тайм

26.7%
43.3%
30%
16 побед 26 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.3%
23.3%
43.4%
20 побед 14 ничьих 26 побед

История матчей

СД
3:3
СД
2:3
СД
2:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СД
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.03

Среднее время на гол

56
87

Всего голов

63
42

Голов в среднем за матч

2.03
1.45

Среднее время на гол

44
62

Всего голов

109
74

Голов в среднем за матч

1.82
1.23

Тотал матчей

2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
48
Больше 80%
Меньше 20%
12
37
Больше 62%
Меньше 38%
23
22
Больше 37%
Меньше 63%
38
12
Больше 20%
Меньше 80%
48
4
Больше 7%
Меньше 93%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хардер Конрад 2 1
Хансен Мадс 1 0.5
Анкерсен Петер 1 0.5
Ингвартсен Маркус 1 0.5
Вилладсен Оливер 0 0
Антман Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 2 1
Букса Адам 1 0.5
Симсир Араль 0 0
Чилуфя Эдвард 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгели Синдре Валле 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3

Результаты матчей

Норшелланн
Мидтьюлланн

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Виборг Jakob Nielsen 2
Норшелланн Хардер Конрад 2
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Вайле Велков Стефан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4566 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Мидтьюлланн: 34%.
  • 95'
    Жуниньо из команды Мидтьюлланн заходит слишком далеко, он валит Levy Nene.
  • 94'
    Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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