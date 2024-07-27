Тур: 2. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 4566 Главный судья: Jonas Hansen
2:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолСеренсен Оливер
1:1
29' ГолХардер Конрад
2:1
34' ГолХардер Конрад
2:2
45' ГолСеренсен Оливер
90'+5
Ход матча
11'
0:1
29'
1:1
34'
45'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
722 Количество передач 365
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
19
Хэй
Лукас
73
Жуниньо
55
Бак
Виктор
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
- Нападающий
-
17 Levy Nene
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Мидтьюлланн
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64%
52%
16 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
24%
20 побед 6 ничьих 0 побед
35 матчей
17.1%
82.9%
0 побед 6 ничьих 29 побед
Первый тайм
37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 26 побед
60 матчей
31.7%
20%
48.3%
19 побед 12 ничьих 29 побед
Первый тайм
26.7%
43.3%
30%
16 побед 26 ничьих 18 побед
Второй тайм
33.3%
23.3%
43.4%
20 побед 14 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.03
Среднее время на гол
56
87
Всего голов
63
42
Голов в среднем за матч
2.03
1.45
Среднее время на гол
44
62
Всего голов
109
74
Голов в среднем за матч
1.82
1.23
Тотал матчей
2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
48
Больше 80%
Меньше 20%
12
37
Больше 62%
Меньше 38%
23
22
Больше 37%
Меньше 63%
38
12
Больше 20%
Меньше 80%
48
4
Больше 7%
Меньше 93%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хардер Конрад
|2
|1
|Хансен Мадс
|1
|0.5
|Анкерсен Петер
|1
|0.5
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.5
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Антман Оливер
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серенсен Оливер
|2
|1
|Букса Адам
|1
|0.5
|Симсир Араль
|0
|0
|Чилуфя Эдвард
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Результаты матчей
Норшелланн
Мидтьюлланн
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|2
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|2
|Брондбю
|Йебоа Эммануэль
|2
|Виборг
|Jakob Nielsen
|2
|Норшелланн
|Хардер Конрад
|2
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1
|Вайле
|Колингер Денис
|1
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|1
|Вайле
|Велков Стефан
|1