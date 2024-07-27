Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Норшеланн

84' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Серенсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Норшеланн

75' Симсир Араль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Норшеланн контролирует мяч.

72' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Норшеланн пытается что-то создать.

69' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Удар от ворот произведет Норшеланн

65' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Норшеланн контролирует мяч.

62' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

62' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ингвартсен Маркус нанес удар в каркас ворот!

61' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Норшеланн

59' Мартинес Эмилиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Сертдемир Зидан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Андерссон Йоэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Анкерсен Петер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Норшеланн пытается что-то создать.

54' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Доржелес Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Доржелес Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля