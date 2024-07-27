☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Радомяк Радом
2:3
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
0:1
34' Гол
Кубицки Ярослав
0:2
40' Гол
Кубицки Ярослав
48' Желтая карточка
Slawomir Abramowicz
1:2
52' Пенальти
Роча Леонардо
2:2
77' Гол
Роча Леонардо
2:3
88' Гол
Виллар Мики
90'+6
1
Maciej
Kikolski
13
Гжесик
Ян
16
Цихоцки
Матеуш
29
Бранко
Рафаэл
24
Уаттара
Зиэ
10
Roberto
Alves
6
Жордау
Бруну
70
Вагнер
да
Силва
27
Вольски
Рафал
7
Пеглоу
17
Роча
Леонардо
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
4
Халити
Йетмир
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
9
Диаби
Мохамед
Радомяк Радом
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Ягеллония Белосток

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
3:2
ТМК
2:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 4 (1) 2
Гжесик Ян 0 0
Пеглоу 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 2 1
Виллар Мики 1 0.5
Диаби Мохамед 1 0.5
Нене III 1 0.5
Хансен Кристоффер 0 0
Имас Хесус 0 0
Дигес Адриан 0 0
Нгиамба Орельен 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагнер да Силва 1 0
Жордау Бруну 1 0
Гжесик Ян 1 0
Роча Леонардо 1 0
Пеглоу 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Slawomir Abramowicz 2 0
Диаби Мохамед 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Радомяк Радом
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Радомяк Радом
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3
Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0
Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1

Результаты матчей

Радомяк Радом
Ягеллония Белосток

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Видзев Лодзь
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лех
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ГКС Катовице
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Пуща Неполомице
 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лех
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Видзев Лодзь
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Видзев Лодзь
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лех
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Лех Исхак Микаэль 2
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Видзев Лодзь Jakub Lukowski 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Заглембе Любин Налепа Михал 1
Гурник Забже Подольски Лукас 1
Весь список
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