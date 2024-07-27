☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 10200
Сьон
4:0
Конец матча
Лозанна
0'
1:0
7' Гол
Theo Berdayes
2:0
10' Пенальти
Ali Kabacalman
22' Желтая карточка
Кустодио Оливье
45' Желтая карточка
Ali Kabacalman
62' Желтая карточка
Де ла Фуэнте Конрад
80' Желтая карточка
Сене Кали
3:0
83' Гол
Christian Souza
4:0
90' Гол
Лаванши Нума
90'+4

Ход матча

7'
Theo Berdayes
(Соргич Деян)
1:0
10'
Ali Kabacalman
2:0
22'
 
Кустодио Оливье
42'
 
Айдини Альбан
Диабате Фуссейни
45'
Ali Kabacalman
 
60'
 
Салай Габор
Дюссенн Ноэ
60'
 
Роше Джейми
Саншеш Алвин
60'
 
Де ла Фуэнте Конрад
Teddy Okou
62'
 
Де ла Фуэнте Конрад
66'
Джокич Деян
Theo Bouchlarhem
 
66'
Буа Кевин
Соргич Деян
 
73'
Christian Souza
Ali Kabacalman
 
77'
 
Польстер Мануэль
Поати Морган
80'
 
Сене Кали
83'
Русев Георги
Шуареф Ильяс
 
83'
Чипперфилд Лиам
Theo Berdayes
 
83'
Christian Souza
3:0
90'
Лаванши Нума
(Буа Кевин)
4:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 11 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 345 Количество передач 466
  • 41 Владение мячом, % 59
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
20
Хефти
Ниас
29
Theo
Berdayes
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
11
Theo
Bouchlarhem
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
14
Муанга
Кевин
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
Сьон
4-4-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Сьон
Лозанна

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.3%
44.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

42 матча

52.4%
21.4%
26.2%
22 победы 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
16 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
16 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
3:1
С
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:1
ТМК
1:3
С
1:1
С
1:3
С
0:1
С
0:0
ТМК
0:0
ТМК
1:1
К
0:1
ТМК
2:0
С
0:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
0:2
С
1:3
ТМК
2:4
ТМК
2:3
ТМС
1:1
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
ТМС
1:0
С
1:3
С
0:1
КШ
0:2
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ТМС
2:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

22
36

Голов в среднем за матч

1.22
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

0.88
1.17

Среднее время на гол

102
77

Всего голов

43
57

Голов в среднем за матч

1.02
1.36

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

87
66

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Theo Berdayes 1 0.5
Лаванши Нума 1 0.5
Christian Souza 1 0.5
Шуареф Ильяс 1 0.5
Джокич Деян 1 0.5
Ali Kabacalman 1 (1) 0.5
Соргич Деян 0 0
Буа Кевин 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 1 0.5
Сене Кали 1 0.5
Teddy Okou 1 0.5
Бернед Антуан 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 1 0
Лаванши Нума 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 1 0
Бернед Антуан 1 0
Муанга Кевин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Hamza Abdallah 1 0

Результаты матчей

Сьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лозанна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лозанна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Сьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3
Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Стад де Ньон - Сьон 0:4 Люцерн - Сьон 2:1 Сьон - Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 0:0
Лозанна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3
Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2

Результаты матчей

Сьон
Лозанна

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сьон
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Серветт
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Лугано
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
7.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
Люцерн
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Базель
 1:2 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лугано
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Базель
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Базель
 1:2 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Люцерн Lars Villiger 2
Базель Барри Тьерно 2
Лозанна Диабате Фуссейни 1 (1)
Лозанна Сене Кали 1 (1)
Сьон Theo Berdayes 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Ивердон Тижани Мохамед 1
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Сьон Соргич Деян 1
Весь список
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