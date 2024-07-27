Тур: 2. Стадион: Турбийон. Зрители: 10200
0'
1:0
7' ГолTheo Berdayes
2:0
10' ПенальтиAli Kabacalman
22' Желтая карточкаКустодио Оливье
45' Желтая карточкаAli Kabacalman
62' Желтая карточкаДе ла Фуэнте Конрад
80' Желтая карточкаСене Кали
3:0
83' ГолChristian Souza
4:0
90' ГолЛаванши Нума
90'+4
Ход матча
7'
1:0
10'
2:0
22'
45'
66'
80'
83'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
11 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
345 Количество передач 466
-
41 Владение мячом, % 59
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
20
Хефти
Ниас
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
14
Муанга
Кевин
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крониг ЯнЗащитник
-
5 Соу НоэЗащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
30 Русев ГеоргиПолузащитник
-
19 Джокич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Салай ГаборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Сьон
Лозанна
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.3%
44.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
42 матча
52.4%
21.4%
26.2%
22 победы 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
16 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
16 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
36
Голов в среднем за матч
1.22
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
0.88
1.17
Среднее время на гол
102
77
Всего голов
43
57
Голов в среднем за матч
1.02
1.36
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 69%
Меньше 31%
13
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
87
66
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Theo Berdayes
|1
|0.5
|Лаванши Нума
|1
|0.5
|Christian Souza
|1
|0.5
|Шуареф Ильяс
|1
|0.5
|Джокич Деян
|1
|0.5
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.5
|Соргич Деян
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|1
|0.5
|Сене Кали
|1
|0.5
|Teddy Okou
|1
|0.5
|Бернед Антуан
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соргич Деян
|1
|0
|Лаванши Нума
|1
|0
|Ali Kabacalman
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Муанга Кевин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
|Hamza Abdallah
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лозанна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лозанна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Сьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лозанна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3
Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Стад де Ньон - Сьон 0:4 Люцерн - Сьон 2:1 Сьон - Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 0:0
Лозанна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3
Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2
Результаты матчей
Сьон
Лозанна
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сьон
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Люцерн
|Lars Villiger
|2
|Базель
|Барри Тьерно
|2
|Лозанна
|Диабате Фуссейни
|1 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|1 (1)
|Сьон
|Theo Berdayes
|1 (1)
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|Сьон
|Соргич Деян
|1