Тур: 16. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 10630 Главный судья: Хансен Торе
2:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолРейтан Йеспер
1:1
15' ГолБьёрло Мортен
34' Желтая карточкаСкарет Браге
2:1
37' ГолТраоре Маи
2:2
69' ГолСэтер Оле Кристиан
77' Желтая карточкаРейтан Эрленд
77' Желтая карточкаStian Stray Molde
77' Желтая карточкаВоледзи Максвелл
90'+6
Ход матча
3'
0:1
15'
1:1
34'
37'
2:1
65'
69'
77'
77'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
320 Количество передач 476
-
40 Владение мячом, % 60
17
Квиле
Сигур
11
Траоре
Маи
21
Немчик
Томаш
10
Сельнес
Оле
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Daniel EidЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фредрикстад
Русенборг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.09
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
90
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|8 (2)
|0.5
|Stian Stray Molde
|4
|0.25
|Sondre Soerloekk
|2
|0.13
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.13
|Кьяер Йеппе
|2
|0.13
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.13
|Траоре Маи
|1
|0.06
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.06
|Квиле Сигур
|1
|0.06
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (2)
|0.53
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.2
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.13
|Рейтан Йеспер
|2
|0.13
|Хенриксен Маркус
|1
|0.07
|Сельнес Оле
|1
|0.07
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.07
|Нельсон Джейден
|1
|0.07
|Тагсет Эдвард
|1
|0.07
|Вяянянен Сантери
|1
|0.07
|Рейтан Эрленд
|0
|0
|Хольм Ноа
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Philip Sandvik Aukland
|4
|0
|Воледзи Максвелл
|4
|0
|Квиле Сигур
|3
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
9
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Русенборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
14
8
Фредрикстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Русенборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
3
33%
3
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
3
43%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
14%
4
20%
46-60
3
43%
5
25%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
25
21
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
7
28%
3
14%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
6
24%
6
29%
76-90
Пропущено
15
30
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
4
27%
5
17%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
20%
6
20%
31-45
3
20%
6
20%
46-60
3
20%
6
20%
61-75
1
7%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0
Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2
Русенборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2
Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0
Результаты матчей
Фредрикстад
Русенборг
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
45
53
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
79
87
313
114
214
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3