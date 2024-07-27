☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 10630 Главный судья: Хансен Торе
Фредрикстад
2:2
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
3' Гол
Рейтан Йеспер
1:1
15' Гол
Бьёрло Мортен
34' Желтая карточка
Скарет Браге
2:1
37' Гол
Траоре Маи
2:2
69' Гол
Сэтер Оле Кристиан
77' Желтая карточка
Рейтан Эрленд
77' Желтая карточка
Stian Stray Molde
77' Желтая карточка
Воледзи Максвелл
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Рейтан Йеспер
(Хольм Ноа)
15'
Бьёрло Мортен
(Магнуссон Юлиус)
1:1
34'
Скарет Браге
 
37'
Траоре Маи
(Stian Stray Molde)
2:1
57'
Кьяер Йеппе
Траоре Маи
 
57'
Ага Оскар
Бьёрло Мортен
 
60'
 
Сэтер Оле Кристиан
Хольм Ноа
65'
Daniel Eid
Simen Rafn
 
69'
2:2
Сэтер Оле Кристиан
(Сельнес Оле)
74'
Mads Nielsen II
Скарет Браге
 
74'
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Sondre Soerloekk
 
77'
 
Рейтан Эрленд
77'
Stian Stray Molde
 
77'
Воледзи Максвелл
 
83'
 
Вяянянен Сантери
Нипан Сверре Халсет
89'
 
Фредериксен Эмиль
Брохолм Мариус

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 320 Количество передач 476
  • 40 Владение мячом, % 60
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
5
Simen
Rafn
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
11
Траоре
Маи
10
Бьёрло
Мортен
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Рейтан
Йеспер
Фредрикстад
3-4-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Русенборг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:1
К
1:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
1:0
ТМС
1:0
Э
1:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
90

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 8 (2) 0.5
Stian Stray Molde 4 0.25
Sondre Soerloekk 2 0.13
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.13
Кьяер Йеппе 2 0.13
Ага Оскар 2 (1) 0.13
Траоре Маи 1 0.06
Магнуссон Юлиус 1 0.06
Квиле Сигур 1 0.06
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.53
Брохолм Мариус 3 (1) 0.2
Нипан Сверре Халсет 2 0.13
Рейтан Йеспер 2 0.13
Хенриксен Маркус 1 0.07
Сельнес Оле 1 0.07
Фредериксен Эмиль 1 0.07
Нельсон Джейден 1 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.07
Вяянянен Сантери 1 0.07
Рейтан Эрленд 0 0
Хольм Ноа 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stian Stray Molde 3 1
Philip Sandvik Aukland 4 0
Воледзи Максвелл 4 0
Квиле Сигур 3 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Немчик Томаш 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Корник Лео 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
9
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Русенборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

14
8
Фредрикстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Русенборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
3
33%
3
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
3
43%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
14%
4
20%
46-60
3
43%
5
25%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

25
21
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
7
28%
3
14%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
6
24%
6
29%
76-90

Пропущено

15
30
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
4
27%
5
17%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
20%
6
20%
31-45
3
20%
6
20%
46-60
3
20%
6
20%
61-75
1
7%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0
Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2
Русенборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2
Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0

Результаты матчей

Фредрикстад
Русенборг

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
5
3
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
9
1.5
8
7
3
13
2.5
1
14
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 11 4 2 37 - 14 37
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 15 8 4 3 26 - 17 28
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 16 7 6 3 24 - 16 27
6.
КФУМ Осло
 16 5 7 4 23 - 23 22
7.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
8.
Стрёмсгодсет
 15 5 4 6 16 - 20 19
9.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
10.
Хёугесунн
 14 5 2 7 13 - 18 17
11.
Сарпсборг-08
 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
13.
Тромсё
 16 5 2 9 18 - 24 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Фредрикстад
 7 2 4 1 9 - 7 10
8.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
11.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
12.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 8
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Stian Stray Molde сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Траоре Маи забивает с левой ноги!
    • 34'
      Brage Skaret получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Магнуссон Юлиус сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Бьёрло Мортен забивает с правой ноги!
    • 3'
      Хольм Ноа сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Рейтан Йеспер забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фредрикстад 2:2 Русенборг онлайн

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