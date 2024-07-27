☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 5510
Грасcхоппер
2:2
Конец матча
Люцерн
0'
11' Желтая карточка
Абраши Амир
22' Желтая карточка
Кадак Якуб
0:1
42' Гол
Lars Villiger
1:1
54' Гол
Nikolas Muci
2:1
70' Гол
Шюрпф Паскаль
80' Желтая карточка
Мабил Авер
2:2
85' Гол
Клиджэ Тибо
88' Желтая карточка
Цыганик Андрей
90'+5

Ход матча

11'
Абраши Амир
 
22'
 
Кадак Якуб
42'
0:1
Lars Villiger
(Sinan Karweina)
54'
Nikolas Muci
(Матам Тео Ндика)
1:1
59'
 
Severin Ottiger
Ульрих Дарио
59'
 
Белоко Стефан
Станкович Александар
59'
 
Овусу Тайрон
Кадак Якуб
68'
 
Клиджэ Тибо
Sinan Karweina
70'
Шюрпф Паскаль
(Мабил Авер)
2:1
72'
Феррейра Филипе
Шюрпф Паскаль
 
72'
Бабунски Дориан
Nikolas Muci
 
72'
Нденге Тсии-Виллиам
Абраши Амир
 
77'
 
Спадануда Кевин
Кнежевич Стефан
80'
Мабил Авер
 
81'
Абубакар-Анкра Асума
Мабил Авер
 
85'
2:2
Клиджэ Тибо
(Спадануда Кевин)
88'
 
Цыганик Андрей
90'
Мейер Тим
Giotto Morandi
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 9
  • 9 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 384 Количество передач 334
  • 54 Владение мячом, % 46
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
3
Декарли
Сауло
14
Матам
Тео
Ндика
6
Абраши
Амир
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
10
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
9
Nikolas
Muci
1
Лоретц
Паскаль
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
3
Лёфгрен
Йеспер
14
Цыганик
Андрей
22
Ульрих
Дарио
20
Дорн
Пиус
8
Станкович
Александар
16
Кадак
Якуб
10
Sinan
Karweina
27
Lars
Villiger
Грасcхоппер
4-2-3-1
Люцерн
4-4-1-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Люцерн

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
53.8%
20 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
13 побед 13 ничьих 0 побед

37 матчей

29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед

Первый тайм

35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед

63 матча

25.4%
33.3%
41.3%
16 побед 21 ничья 26 побед

Первый тайм

31.7%
42.9%
25.4%
20 побед 27 ничьих 16 побед

Второй тайм

20.6%
38.1%
41.3%
13 побед 24 ничьи 26 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.26
1.14

Среднее время на гол

71
79

Всего голов

45
41

Голов в среднем за матч

1.55
1.21

Среднее время на гол

58
74

Всего голов

88
74

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Тотал матчей

2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
47
Больше 75%
Меньше 25%
16
26
Больше 41%
Меньше 59%
37
16
Больше 25%
Меньше 75%
47
10
Больше 16%
Меньше 84%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шюрпф Паскаль 1 0.5
Nikolas Muci 1 0.5
Giotto Morandi 1 (1) 0.5
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 2 1
Клиджэ Тибо 1 0.5
Цыганик Андрей 0 0
Sinan Karweina 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Мабил Авер 1 0
Giotto Morandi 1 0
Evans Maurin 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 2 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Leny Meyer 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0
Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0
Люцерн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1
Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Люцерн

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Серветт
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Лугано
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
7.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
Люцерн
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Базель
 1:2 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лугано
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Базель
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Базель
 1:2 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Люцерн Lars Villiger 2
Базель Барри Тьерно 2
Лозанна Диабате Фуссейни 1 (1)
Лозанна Сене Кали 1 (1)
Сьон Theo Berdayes 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Ивердон Тижани Мохамед 1
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Сьон Соргич Деян 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Sinan Karweina сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Lars Villiger бьет в цель!
    • 22'
      Кадак Якуб получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Абраши Амир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Грасcхоппер 2:2 Люцерн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный