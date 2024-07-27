Тур: 2. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 5510
2:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаАбраши Амир
22' Желтая карточкаКадак Якуб
0:1
42' ГолLars Villiger
1:1
54' ГолNikolas Muci
2:1
70' ГолШюрпф Паскаль
80' Желтая карточкаМабил Авер
2:2
85' ГолКлиджэ Тибо
88' Желтая карточкаЦыганик Андрей
90'+5
Ход матча
11'
22'
42'
0:1
54'
1:1
70'
2:1
80'
85'
2:2
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 9
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
384 Количество передач 334
-
54 Владение мячом, % 46
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
22
Ульрих
Дарио
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Evans Maurin
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
33 Leny Meyer
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Грасcхоппер
Люцерн
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
53.8%
20 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
13 побед 13 ничьих 0 побед
37 матчей
29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед
63 матча
25.4%
33.3%
41.3%
16 побед 21 ничья 26 побед
Первый тайм
31.7%
42.9%
25.4%
20 побед 27 ничьих 16 побед
Второй тайм
20.6%
38.1%
41.3%
13 побед 24 ничьи 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
1.26
1.14
Среднее время на гол
71
79
Всего голов
45
41
Голов в среднем за матч
1.55
1.21
Среднее время на гол
58
74
Всего голов
88
74
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Тотал матчей
2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
47
Больше 75%
Меньше 25%
16
26
Больше 41%
Меньше 59%
37
16
Больше 25%
Меньше 75%
47
10
Больше 16%
Меньше 84%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
64
76
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.5
|Nikolas Muci
|1
|0.5
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.5
|Мабил Авер
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|2
|1
|Клиджэ Тибо
|1
|0.5
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Evans Maurin
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0
Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0
Люцерн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1
Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Люцерн
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Люцерн
|Lars Villiger
|2
|Базель
|Барри Тьерно
|2
|Лозанна
|Диабате Фуссейни
|1 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|1 (1)
|Сьон
|Theo Berdayes
|1 (1)
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|Сьон
|Соргич Деян
|1