Тур: 1. Стадион: Olympisch Stadion.
0:0
Конец матча
0'
62' Желтая карточкаКагро Велат
66' Желтая карточкаАкимото Такахиро
76' Желтая карточкаШиманга Катуку
90'+4
Ход матча
71
Матияш
Давор
47
Кагро
Велат
18
Сануси
Райан
27
Кейта
Чарли
15
Н'Дри
Конан
10
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
-
-
-
22 Oscar Vargas
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Н'Дри КонанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Manuel Osifo
-
93 Milan Gigot
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
АХ Лёвен
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
22 матча
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
2.1
1.25
Среднее время на гол
42
72
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.6
Среднее время на гол
83
56
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.55
1.41
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Кагро Велат
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акимото Такахиро
|1
|0
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1
Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт (до 23 лет) 1:1 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 1:3 Беерсхот-Вильрейк - Дейнзе 1:2 СЛ 16 ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0
АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Мехелен
|Флюке Патрик
|1
|Брюгге
|Сейс Хоакин
|1
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|1
|Беерсхот-Вильрейк
|Шиманга Катуку
|1
|Дендер
|Joedrick Pupe
|1
|Дендер
|Nathan Rodes
|1
|Дендер
|Jordy Soladio
|1