☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Беерсхот-Вильрейк
0:0
Конец матча
АХ Лёвен
0'
62' Желтая карточка
Кагро Велат
66' Желтая карточка
Акимото Такахиро
76' Желтая карточка
Шиманга Катуку
90'+4
71
Матияш
Давор
26
Шиманга
Катуку
4
Плат
Брайан
3
Маттис
Эрве
75
Simion
Michez
47
Кагро
Велат
18
Сануси
Райан
66
Константопулос
Апостолос
7
Рейнерс
Том
27
Кейта
Чарли
10
Верлинден
Тибо
1
Лейсен
Тобе
20
Мендиль
Хамза
28
Плетинкс
Эвауд
30
Акимото
Такахиро
15
Н'Дри
Конан
23
Joel
Schingtienne
6
Ezechiel
Banzuzi
33
Мертенс
Матье
8
Шрейверс
Сьебе
17
Муеанта
Супханат
10
Мазиз
Юссеф
Беерсхот-Вильрейк
3-4-3
АХ Лёвен
5-3-2

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
АХ Лёвен

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

22 матча

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДГБП
1:4
ПДГБП
1:0
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
0:3
ПДБПЭ
1:2
ПДБПЭ
3:0
ПДБВЭ
2:2
ПДБВЭ
3:2
ПДБПЭ
3:1
ПДБПЭ
1:1
ПДБ
1:1
ПДБ
1:2
ПДБ
2:2
ПДБ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:3

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.1
1.25

Среднее время на гол

42
72

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.6

Среднее время на гол

83
56

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.55
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманга Катуку 1 0
Кагро Велат 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акимото Такахиро 1 0

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1
Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт (до 23 лет) 1:1 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 1:3 Беерсхот-Вильрейк - Дейнзе 1:2 СЛ 16 ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0
АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сент-Трейден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Трейден
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Трейден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Андерлехт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Мехелен Флюке Патрик 1
Брюгге Сейс Хоакин 1
Весь список

Топ нарушителей
Мехелен Уолш Сэнди 1
Беерсхот-Вильрейк Шиманга Катуку 1
Дендер Joedrick Pupe 1
Дендер Nathan Rodes 1
Дендер Jordy Soladio 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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