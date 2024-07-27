☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
КФУМ Осло
1:0
Перерыв
Будё-Глимт
0'
1:0
25' Гол
Mame Mor Ndiaye

Ход матча

22'
 
Хёуге Йенс
Вембангомо Брис
25'
Mame Mor Ndiaye
(Ayoub Aleesami)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 105 Количество передач 351
  • 25 Владение мячом, % 75
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Будё-Глимт
4.40
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4.40
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Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
4
Momodou
Lion
Njie
3
Ayoub
Aleesami
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
16
Jonas
Lange
Hjorth
10
Нджиэ
Мусса
28
Mame
Mor
Ndiaye
17
Teodor
Berg
Haltvik
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
20
Сьоволд
Фредрик
28
Капскармо
Оскар
94
Миккельсен
Эугуст
КФУМ Осло
3-4-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 7 0.44
Носа Даль Петтер 5 0.31
Simen Hestnes 2 0.13
Haakon Hoseth 2 0.13
Mame Mor Ndiaye 2 0.13
Robin Rasch 1 0.06
Ayoub Aleesami 1 0.06
Алеесами Хайтам 1 0.06
Momodou Lion Njie 1 0.06
Remi Svindland 1 (1) 0.06
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.47
Берг Патрик 5 0.29
Хог Каспер Ваарст 4 0.24
Зугеля Нино 3 0.18
Хёуге Йенс 3 0.18
Салтнес Ульрик 3 0.18
Эвьен Хэкон 2 0.12
Миккельсен Эугуст 2 0.12
Бьоркан Фредерик 2 0.12
Гундерсен Йостейн 1 0.06
Сьоволд Фредрик 1 0.06
Фет Сондре 1 0.06
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Robin Rasch 2 0
Алеесами Хайтам 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Амин Нури 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 4 0
Берг Патрик 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
1
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Будё-Глимт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
18
КФУМ Осло
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Будё-Глимт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

22
19

Голы по времени матча

Забито

7
17
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
3
43%
4
24%
61-75
2
29%
4
24%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
6
38%
3
17%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

23
35
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
1
4%
4
11%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
6
26%
5
14%
31-45
4
17%
7
20%
46-60
5
22%
9
26%
61-75
4
17%
7
20%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
5
24%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
5
24%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1
Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Викинг 1:0

Результаты матчей

КФУМ Осло
Будё-Глимт

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
3
2
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
15
1
6
9
1.5
9
7
3
12
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 17 11 3 3 36 - 14 36
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 15 8 4 3 26 - 17 28
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 15 7 5 3 22 - 14 26
6.
КФУМ Осло
 1:0 16 6 6 4 23 - 22 24
7.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
8.
Стрёмсгодсет
 15 5 4 6 16 - 20 19
9.
Хёугесунн
 14 5 2 7 13 - 18 17
10.
Русенборг
 14 5 2 7 20 - 27 17
11.
Сарпсборг-08
 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
13.
Тромсё
 16 5 2 9 18 - 24 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Фредрикстад
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
11.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
12.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
14.
КФУМ Осло
 1:0 8 1 4 3 8 - 13 7
15.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
16.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 9 6 0 3 18 - 8 18
2.
КФУМ Осло
 1:0 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
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Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 7 (4)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Ayoub Aleesami сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Mame Mor Ndiaye забивает с правой ноги!
  • 22'
    Вембангомо Брис получил травму и заменен. Хёуге Йенс выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Будё-Глимт
4.40
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4.40
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3.70
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