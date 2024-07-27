Тур: 16. Стадион: КФУМ Арена. Главный судья: Svein Torre Sinnes
1:0
Перерыв
Ход матча
25'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
105 Количество передач 351
-
25 Владение мячом, % 75
10
Нджиэ
Мусса
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
-
33 Амин НуриЗащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дубвик ИсакЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Фет СондреНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
КФУМ Осло
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|7
|0.44
|Носа Даль Петтер
|5
|0.31
|Simen Hestnes
|2
|0.13
|Haakon Hoseth
|2
|0.13
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.13
|Robin Rasch
|1
|0.06
|Ayoub Aleesami
|1
|0.06
|Алеесами Хайтам
|1
|0.06
|Momodou Lion Njie
|1
|0.06
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.06
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.47
|Берг Патрик
|5
|0.29
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.24
|Зугеля Нино
|3
|0.18
|Хёуге Йенс
|3
|0.18
|Салтнес Ульрик
|3
|0.18
|Эвьен Хэкон
|2
|0.12
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.12
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.12
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.06
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.06
|Фет Сондре
|1
|0.06
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Robin Rasch
|2
|0
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
1
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Будё-Глимт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
15
18
КФУМ Осло
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Будё-Глимт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
22
19
Голы по времени матча
Забито
7
17
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
14%
5
29%
29%
46-60
3
43%
4
24%
61-75
2
29%
4
24%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
6
38%
3
17%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
23
35
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
1
4%
4
11%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
6
26%
5
14%
31-45
4
17%
7
20%
46-60
5
22%
9
26%
61-75
4
17%
7
20%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
5
24%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
5
24%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1
Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Викинг 1:0
Результаты матчей
КФУМ Осло
Будё-Глимт
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
44
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
151
69
97
312
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|2.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 17
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|32 - 19
|28
|5.
|15
|7
|5
|3
|22 - 14
|26
|6.
|1:0
|16
|6
|6
|4
|23 - 22
|24
|7.
|14
|6
|1
|7
|18 - 24
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 20
|19
|9.
|14
|5
|2
|7
|13 - 18
|17
|10.
|14
|5
|2
|7
|20 - 27
|17
|11.
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|21 - 24
|17
|13.
|16
|5
|2
|9
|18 - 24
|17
|14.
|16
|4
|5
|7
|18 - 18
|17
|15.
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|16.
|15
|3
|4
|8
|20 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|7
|3
|0
|4
|11 - 11
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|14.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|6
|0
|3
|18 - 8
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|7 (4)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|7 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3