☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 3299 Главный судья: Svein Torre Sinnes
КФУМ Осло
1:1
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
25' Гол
Mame Mor Ndiaye
1:1
52' Гол
Салтнес Ульрик
66' Желтая карточка
Jonas Lange Hjorth
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Хог Каспер Ваарст
90'+6

Ход матча

22'
 
Хёуге Йенс
Вембангомо Брис
25'
Mame Mor Ndiaye
(Ayoub Aleesami)
1:0
46'
 
Дубвик Исак
Миккельсен Эугуст
48'
Remi Svindland
Нджиэ Мусса
 
52'
1:1
Салтнес Ульрик
(Берг Патрик)
64'
 
Хог Каспер Ваарст
Капскармо Оскар
66'
Jonas Lange Hjorth
 
67'
David Hickson
Jonas Lange Hjorth
 
67'
Obilor Denzel Okeke
Teodor Berg Haltvik
 
79'
 
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
79'
 
Фет Сондре
Эвьен Хэкон
82'
Mame Mor Ndiaye
Haakon Hoseth
 
82'
Амин Нури
Sverre Hakami Sandal
 
90'
 
Хог Каспер Ваарст

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 207 Количество передач 679
  • 24 Владение мячом, % 76
1
Emil
Oedegaard
4
Momodou
Lion
Njie
3
Ayoub
Aleesami
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
16
Jonas
Lange
Hjorth
10
Нджиэ
Мусса
28
Mame
Mor
Ndiaye
17
Teodor
Berg
Haltvik
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
20
Сьоволд
Фредрик
28
Капскармо
Оскар
94
Миккельсен
Эугуст
КФУМ Осло
3-4-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 7 0.44
Носа Даль Петтер 5 0.31
Simen Hestnes 2 0.13
Haakon Hoseth 2 0.13
Mame Mor Ndiaye 2 0.13
Robin Rasch 1 0.06
Ayoub Aleesami 1 0.06
Алеесами Хайтам 1 0.06
Momodou Lion Njie 1 0.06
Remi Svindland 1 (1) 0.06
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.47
Берг Патрик 5 0.29
Салтнес Ульрик 4 0.24
Хог Каспер Ваарст 4 0.24
Зугеля Нино 3 0.18
Хёуге Йенс 3 0.18
Эвьен Хэкон 2 0.12
Миккельсен Эугуст 2 0.12
Бьоркан Фредерик 2 0.12
Гундерсен Йостейн 1 0.06
Сьоволд Фредрик 1 0.06
Фет Сондре 1 0.06
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Robin Rasch 2 0
Алеесами Хайтам 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Амин Нури 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 4 0
Берг Патрик 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
2
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Будё-Глимт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
18
КФУМ Осло
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Будё-Глимт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

8
18
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
13%
6
33%
46-60
3
38%
4
22%
61-75
2
25%
4
22%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
6
38%
3
17%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

24
36
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
1
4%
4
11%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
6
25%
5
14%
31-45
4
17%
8
22%
46-60
5
21%
9
25%
61-75
4
17%
7
19%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
4
27%
16-30
5
23%
4
27%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
5
23%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1
Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Викинг 1:0

Результаты матчей

КФУМ Осло
Будё-Глимт

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
4
2
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
16
1
6
10
1.5
9
8
3
13
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 17 11 4 2 37 - 14 37
2.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
3.
Викинг
 15 8 4 3 26 - 17 28
4.
Мольде
 16 8 4 4 32 - 19 28
5.
Фредрикстад
 16 7 6 3 24 - 16 27
6.
КФУМ Осло
 16 5 7 4 23 - 23 22
7.
Лиллестрём
 14 6 1 7 18 - 24 19
8.
Стрёмсгодсет
 15 5 4 6 16 - 20 19
9.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
10.
Хёугесунн
 14 5 2 7 13 - 18 17
11.
Сарпсборг-08
 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
ФК Кристиансунн
 15 4 5 6 21 - 24 17
13.
Тромсё
 16 5 2 9 18 - 24 17
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 16 3 5 8 16 - 30 14
16.
Саннефьёрд
 15 3 4 8 20 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 5 3 0 18 - 6 18
2.
Викинг
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Фредрикстад
 7 2 4 1 9 - 7 10
8.
Саннефьёрд
 7 3 0 4 11 - 11 9
9.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
10.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
11.
Тромсё
 9 3 0 6 14 - 16 9
12.
Лиллестрём
 7 2 1 4 8 - 16 7
13.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
14.
Одд
 8 1 3 4 10 - 17 6
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Хёугесунн
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 2 5 8 - 14 5
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 8
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Ayoub Aleesami сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Mame Mor Ndiaye забивает с правой ноги!
    • 22'
      Вембангомо Брис получил травму и заменен. Хёуге Йенс выходит на поле.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КФУМ Осло 1:1 Будё-Глимт онлайн

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