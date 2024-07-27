☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Видзев Лодзь
2:1
Второй тайм: 90+'
Лех
0'
1:0
3' Гол
Сыпек Якуб
8' Желтая карточка
Кастрати Лирим
9' Желтая карточка
Милич Антонио
2:0
10' Гол
Альварес Франциско
14' Желтая карточка
Жиро Матеуш
2:1
42' Гол
Исхак Микаэль
88' Желтая карточка
Фиабема Брайан
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
3
Samuel
Kozlovsky
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
7
Jakub
Lukowski
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Alex
Douglas
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
43
Антони
Козубал
6
Карлстрём
Йеспер
50
Ба-Луа
Адриэль
7
Соуза
Афонсу
17
Шимчак
Филип
9
Исхак
Микаэль
Видзев Лодзь
4-3-3
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Лех

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.86
0.67

Среднее время на гол

105
135

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.15
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

78
97

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 1 0.5
Альварес Франциско 1 0.5
Сыпек Якуб 1 0.5
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 2 (1) 1
Хотич Дино 1 0.5
Перейра Жоэл III 0 0
Антони Козубал 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 1 1
Жиро Матеуш 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 1 0
Голизаде Али 1 0
Фиабема Брайан 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лех
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Видзев Лодзь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лех
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2
Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1
Лех
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2
Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Лех

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Видзев Лодзь
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лех
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ГКС Катовице
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Пуща Неполомице
 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Лех
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Видзев Лодзь
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Видзев Лодзь
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лех
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Лех Исхак Микаэль 2
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Видзев Лодзь Jakub Lukowski 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Заглембе Любин Налепа Михал 1
Гурник Забже Подольски Лукас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Антони Козубал сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
    • 14'
      Жиро Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Г О О О О Л - Альварес Франциско бьет в цель!
    • 9'
      Милич Антонио получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Кастрати Лирим получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Jakub Lukowski сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Сыпек Якуб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Лех.
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    Видзев Лодзь
    Ничья
    Лех
    3.65
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    Лех
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