Тур: 2. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
0:1
8' ГолАлиседа Игнасио
1:1
50' ГолЛеруа Лео
53' Желтая карточкаХайдари Альбиан
59' Желтая карточкаЛеруа Лео
1:2
69' ГолПржибылко Каспер
Ход матча
8'
50'
1:1
53'
59'
69'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
27
Рюэгг
Кевин
22
Леруа
Лео
30
Каде
Антон
11
Траоре
Бени
29
Махмуд
Хадж
18
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
35 Romeo Beney
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Базель
Лугано
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
87%
26.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
38 матчей
44.7%
31.6%
23.7%
17 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
52.6%
26.3%
21.1%
20 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
2
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.16
1.21
Среднее время на гол
77
74
Всего голов
60
57
Голов в среднем за матч
1.58
1.5
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
57
60
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|2 (1)
|1
|Леруа Лео
|1
|0.5
|Айети Альбиан
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|1
|0.5
|Алиседа Игнасио
|1
|0.5
|Бислими Уран
|1
|0.5
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леруа Лео
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Бислими Уран
|1
|0
|Хайдари Альбиан
|1
|0
Результаты матчей
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1
Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1
Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0
Результаты матчей
Базель
Лугано
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Базель
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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|Люцерн
|Lars Villiger
|2
|Базель
|Барри Тьерно
|2
|Лозанна
|Диабате Фуссейни
|1 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|1 (1)
|Сьон
|Theo Berdayes
|1 (1)
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|Сьон
|Соргич Деян
|1