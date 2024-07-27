☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 19866
Базель
1:2
Конец матча
Лугано
0'
0:1
8' Гол
Алиседа Игнасио
1:1
50' Гол
Леруа Лео
53' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
59' Желтая карточка
Леруа Лео
1:2
69' Гол
Пржибылко Каспер
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Алиседа Игнасио
(Бро-Гийяр Закари)
50'
Леруа Лео
(Айети Альбиан)
1:1
53'
 
Хайдари Альбиан
56'
 
Бислими Уран
Алиседа Игнасио
56'
 
Киминьяни Янис
Маю Хишам
59'
Леруа Лео
 
65'
Marin Soticek
Рюэгг Кевин
 
65'
Ван Бремен Финн
Комас Арнау
 
69'
1:2
Пржибылко Каспер
(Daniel Dos Santos)
70'
 
Мацек Роман
Махмуд Хадж
70'
 
Боттани Маттиа
Daniel Dos Santos
78'
Фрай Фабиан
Баришич Адриан-Леон
 
78'
Брэдли Финк
Леруа Лео
 
78'
 
Думбия Усман
Пржибылко Каспер
82'
Romeo Beney
Траоре Бени
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 354 Количество передач 542
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
4
Комас
Арнау
27
Рюэгг
Кевин
37
Авдуллаху
Леон
22
Леруа
Лео
31
Шмидт
Доминик
II
30
Каде
Антон
23
Айети
Альбиан
11
Траоре
Бени
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
29
Махмуд
Хадж
8
Гргич
Анто
27
Daniel
Dos
Santos
18
Маю
Хишам
31
Алиседа
Игнасио
93
Пржибылко
Каспер
Базель
3-4-3
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Базель
Лугано

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

87%
26.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

38 матчей

44.7%
31.6%
23.7%
17 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
20 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:0
К
2:2
С
0:1
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:2
ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

2
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.16
1.21

Среднее время на гол

77
74

Всего голов

60
57

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

57
60

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 2 (1) 1
Леруа Лео 1 0.5
Айети Альбиан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 2 1
Алиседа Игнасио 1 0.5
Бислими Уран 1 0.5
Бро-Гийяр Закари 0 0
Маю Хишам 0 0
Daniel Dos Santos 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леруа Лео 1 0
Комас Арнау 1 0
Каде Антон 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Romeo Beney 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Бислими Уран 1 0
Хайдари Альбиан 1 0

Результаты матчей

Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1
Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1
Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0

Результаты матчей

Базель
Лугано

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Базель
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Серветт
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
7.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
Люцерн
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Базель
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Лугано Пржибылко Каспер 2
Люцерн Lars Villiger 2
Базель Барри Тьерно 2
Лозанна Диабате Фуссейни 1 (1)
Лозанна Сене Кали 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Ивердон Тижани Мохамед 1
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Сьон Соргич Деян 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О Л - Леруа Лео бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Бро-Гийяр Закари сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Алиседа Игнасио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 1:2 Лугано онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный