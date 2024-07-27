☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Второй тайм: 66'
Сент-Трейден
0'

Ход матча

65'
Шимич Ян-Карло
Ритс Матс
 
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Сент-Трейден
1.90
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4.40
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8.20
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Все Коэффициенты
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
5
Н'Диайе
Мусса
14
Вертонген
Ян
18
Ашимеру
Маджид
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
10
Версхарен
Яри
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
32
Ангуло
Нильсон
12
Jo
Coppens
20
Rein
Van
Helden
33
Alouis
Diriken
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
2
Огава
Рёя
24
David
Mindombe
14
Дюмон
Оливье
27
Анану
Фредерик
53
Adam
Nhaili
15
Kahveh
Zahiroleslam
Андерлехт
4-3-3
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
Сент-Трейден

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

32 матча

62.5%
15.6%
21.9%
20 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
0:1
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ТМК
1:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ТМК
1:0
ТМК
2:0
ТМС
3:0
ПДА
4:1
ТМК
3:2
ПДА
4:2
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
3:1
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

44
18

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

59
35

Голов в среднем за матч

1.84
1.09

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
82

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3
Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4
Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сент-Трейден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Трейден
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Трейден
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Андерлехт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Мехелен Флюке Патрик 1
Брюгге Сейс Хоакин 1
Весь список

Топ нарушителей
Мехелен Уолш Сэнди 1
Беерсхот-Вильрейк Шиманга Катуку 1
Дендер Joedrick Pupe 1
Дендер Nathan Rodes 1
Дендер Jordy Soladio 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Ритс Матс уходит с поля. Шимич Ян-Карло выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Сент-Трейден
1.90
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4.40
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8.20
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Сент-Трейден онлайн

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