☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Андерлехт
1:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
90' Гол
Струйкенс Марио
90'+7
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
5
Н'Диайе
Мусса
14
Вертонген
Ян
18
Ашимеру
Маджид
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
10
Версхарен
Яри
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
32
Ангуло
Нильсон
12
Jo
Coppens
20
Rein
Van
Helden
33
Alouis
Diriken
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
2
Огава
Рёя
24
David
Mindombe
14
Дюмон
Оливье
27
Анану
Фредерик
53
Adam
Nhaili
15
Kahveh
Zahiroleslam
Андерлехт
4-3-3
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
Сент-Трейден

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

32 матча

62.5%
15.6%
21.9%
20 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
0:1
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ТМК
1:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ТМК
1:0
ТМК
2:0
ТМС
3:0
ПДА
4:1
ТМК
3:2
ПДА
4:2
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
3:1
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

44
18

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

59
35

Голов в среднем за матч

1.84
1.09

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
82

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струйкенс Марио 1 1
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3
Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4
Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0

Результаты матчей

Андерлехт
Сент-Трейден

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Мехелен Флюке Патрик 1
Андерлехт Струйкенс Марио 1
Брюгге Сейс Хоакин 1
Весь список

Топ нарушителей
Мехелен Уолш Сэнди 1
Беерсхот-Вильрейк Шиманга Катуку 1
Дендер Joedrick Pupe 1
Дендер Nathan Rodes 1
Дендер Jordy Soladio 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Андерлехт 1:0 Сент-Трейден онлайн

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