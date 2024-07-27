Тур: 1. Стадион: Лото-парк.
1:0
Конец матча
Ход матча
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
12
Jo
Coppens
31
Годо
Бруно
14
Дюмон
Оливье
53
Adam
Nhaili
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
90 Юр РоббиНападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Adam NhailiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
39 Mats Kuipers
-
-
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
История личных встреч
Андерлехт
Сент-Трейден
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
32 матча
62.5%
15.6%
21.9%
20 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.1%
34.4%
12.5%
17 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
44
18
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.25
0.85
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
59
35
Голов в среднем за матч
1.84
1.09
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
48
82
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струйкенс Марио
|1
|1
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3
Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4
Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0
Результаты матчей
Андерлехт
Сент-Трейден
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Мехелен
|Флюке Патрик
|1
|Андерлехт
|Струйкенс Марио
|1
|Брюгге
|Сейс Хоакин
|1
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|1
|Беерсхот-Вильрейк
|Шиманга Катуку
|1
|Дендер
|Joedrick Pupe
|1
|Дендер
|Nathan Rodes
|1
|Дендер
|Jordy Soladio
|1