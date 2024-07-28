Тур: 1. Стадион: Чегека Арена.
Ход матча
21'
39
Пендерс
Майк
27
Нкуба
Кен
25
Хаутекит
Ибе
44
Бейтс
Дэвид
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
- Основной состав
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
19 О Хен-ГюНападающий
-
15 Thomas Claes
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
44 Бейтс ДэвидЗащитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Бансе СашаПолузащитник
-
11 Киэ ГрежонНападающий
-
56 Зиани ИлисНападающий
-
-
-
-
31 Mate Simicic
-
34 Yann Gboua
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Генк
Стандард
25 матчей
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
48%
15 побед 12 ничьих 0 побед
32 матча
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед
Первый тайм
46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 22 победы
57 матчей
29.8%
24.6%
45.6%
17 побед 14 ничьих 26 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
12 побед 27 ничьих 18 побед
Второй тайм
26.3%
35.1%
38.6%
15 побед 20 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
1.29
0.66
Среднее время на гол
70
137
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.59
1.04
Среднее время на гол
56
86
Всего голов
82
48
Голов в среднем за матч
1.44
0.84
Тотал матчей
2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 70%
Меньше 30%
17
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
62
106
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5
Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2
|Команда
|Матчи
|И
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|П
|Г
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|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
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|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
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|0 - 0
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|8.
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|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
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|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
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|0
|0
|0
|0 - 0
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|11.
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|0 - 0
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|12.
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|0
|13.
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|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
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|2.
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|1
|0
|1
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|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
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|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Мехелен
|Флюке Патрик
|1
|Андерлехт
|Струйкенс Марио
|1
|Брюгге
|Сейс Хоакин
|1
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|1
|Беерсхот-Вильрейк
|Шиманга Катуку
|1
|Дендер
|Joedrick Pupe
|1
|Дендер
|Nathan Rodes
|1
|Дендер
|Jordy Soladio
|1