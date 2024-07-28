☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 18471
Генк
0:0
Конец матча
Стандард
0'
20' Желтая карточка
Прайс Айзек
27' Желтая карточка
Хаутекит Ибе
62' Желтая карточка
О'Нил Эйден
63' Желтая карточка
Булат Марко
90'+5
39
Пендерс
Майк
3
Садик
Муджаид
6
Matte
Smets
18
Кайембе
Йорис
7
Фадера
Алию
21
Бангура
Ибраима
II
20
Konstantinos
Karetsas
27
Нкуба
Кен
23
Стеккерс
Ярне
99
Арокодаре
Толуваласе
90
Баа
Кристофер
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
25
Хаутекит
Ибе
44
Бейтс
Дэвид
13
Фосси
Марлон
88
Лоуренс
Генри
24
О'Нил
Эйден
8
Прайс
Айзек
7
Булат
Марко
32
Куавита
Леандро
21
Soufiane
Benjdida
Генк
3-4-3
Стандард
3-4-2-1

История личных встреч

Генк
Стандард

25 матчей

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
48%
15 побед 12 ничьих 0 побед

32 матча

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 22 победы

57 матчей

29.8%
24.6%
45.6%
17 побед 14 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
12 побед 27 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.3%
35.1%
38.6%
15 побед 20 ничьих 22 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
0:0
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
1:0
К
0:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
2:1
К
1:1
К
2:0
ЛП
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
С
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
4:2
PU
1:1
PU
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
К
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

1.29
0.66

Среднее время на гол

70
137

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.59
1.04

Среднее время на гол

56
86

Всего голов

82
48

Голов в среднем за матч

1.44
0.84

Тотал матчей

2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 70%
Меньше 30%
17
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
4
Больше 7%
Меньше 93%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

62
106

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Эйден 1 0
Хаутекит Ибе 1 0
Булат Марко 1 0
Прайс Айзек 1 0

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5
Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Антверпен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гент Гудьонсен Андри 1
Мехелен Флюке Патрик 1
Андерлехт Струйкенс Марио 1
Брюгге Сейс Хоакин 1
Гент Сурдез Франк 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мехелен Уолш Сэнди 1
Беерсхот-Вильрейк Шиманга Катуку 1
Стандард О'Нил Эйден 1
Дендер Joedrick Pupe 1
Дендер Nathan Rodes 1
Весь список
  • 63'
    Булат Марко получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    О'Нил Эйден получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Г О О О О Л - Soufiane Benjdida бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Нкуба Кен уходит с поля. Сор Коллинс выходит вместо него
  • 28'
    Хаутекит Ибе получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Прайс Айзек получил желтую карточку от судьи
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