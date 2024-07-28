25' Даммерс Вессель нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

23' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Кэмпбелл Норман из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

16' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Хорошую попытку сделал Сержиу Андраде . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Срдан Кузмич создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ольсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Сержиу Андраде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Раннерс

8' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Раннерс

6' Удар от ворот произведет Виборг

6' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Виборг

5' Оливер Бундгар Кристенсен получил травму и заменен. Срдан Кузмич выходит на поле.

5' Матч возобновлен

5' Оливер Бундгар Кристенсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Удар от ворот произведет Виборг

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Ольсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Раннерс начинает с центра поля