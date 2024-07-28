☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Раннерс
1:0
Первый тайм: 31'
Виборг
0'
1:0
27' Гол
Данхо Флориан

Ход матча

5'
 
Srdjan Kuzmic
Бундгаард Оливер
27'
Данхо Флориан
(Энггаард Мэдс)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Виборг
2.50
Реклама, fon.bet
3.55
Реклама, bettery.ru
3.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
90
Одей
Стивен
9
Нордли
Симен
Болькан
26
Данхо
Флориан
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
5
Залетел
Жан
55
Радич
Стипе
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
10
Якобс
Ями
37
Jakob
Nielsen
11
Жуниор
Ренато
7
Sergio
Andrade
Раннерс
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Виборг

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

35 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
3:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.4
1.23

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

64
73

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энггаард Мэдс 1 0.5
Tammer Bany Odeh 1 0.5
Нордли Симен Болькан 1 (1) 0.5
Туре Мохамед 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 2 1
Йенсен Исак 1 0.5
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауэнборг Фредерик 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобс Ями 1 0

Результаты матчей

Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1
Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1
Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0

Результаты матчей

Раннерс
Виборг

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Виборг
 0:1 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Раннерс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Виборг
 0:1 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Виборг
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Виборг Jakob Nielsen 2
Норшелланн Хардер Конрад 2
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Вайле Велков Стефан 1
Весь список
  • 29'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Раннерс будет все-таки засчитан.
  • 28'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Раннерс.
  • 28'
    Данхо Флориан удалось забить из легкой позиции.
  • 28'
    Команда Раннерс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 27'
    Энггаард Мэдс сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Данхо Флориан забивает с правой ноги!
  • 27'
    Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Энггаард Мэдс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Виборг
    2.50
    Реклама, fon.bet
    3.55
    Реклама, bettery.ru
    3.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Раннерс 1:0 Виборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Раннерс
    Виборг
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный