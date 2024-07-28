☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Раннерс
3:1
Конец матча
Виборг
0'
1:0
27' Гол
Данхо Флориан
1:1
39' Гол
Гроннинг Йеппе
2:1
45' Гол
Кэмпбелл Норман
50' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
63' Желтая карточка
Ольсен Оливер
3:1
75' Гол
Туре Мохамед
77' Желтая карточка
Аниембе Даниэль
90'+6

Ход матча

5'
 
Srdjan Kuzmic
Бундгаард Оливер
27'
Данхо Флориан
(Нордли Симен Болькан)
1:0
39'
1:1
Гроннинг Йеппе
(Радич Стипе)
45'
Кэмпбелл Норман
(Нордли Симен Болькан)
2:1
46'
 
Anosike Ementa
Жуниор Ренато
50'
 
Гроннинг Йеппе
57'
Туре Мохамед
Данхо Флориан
 
57'
 
Йенсен Исак
Jakob Nielsen
61'
Лауэнборг Фредерик
Одей Стивен
 
62'
Tammer Bany Odeh
Кэмпбелл Норман
 
63'
Ольсен Оливер
 
75'
Туре Мохамед
(Tammer Bany Odeh)
3:1
77'
 
Аниембе Даниэль
82'
 
Бергер Софус
Вестергорд Магнус
82'
 
Ибрагим Саид
Sergio Andrade
90'
Копплин Бьорн
Дюр Николас
 
90'
Mike Themsen
Нордли Симен Болькан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 330 Количество передач 573
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
90
Одей
Стивен
9
Нордли
Симен
Болькан
26
Данхо
Флориан
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
5
Залетел
Жан
55
Радич
Стипе
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
10
Якобс
Ями
37
Jakob
Nielsen
11
Жуниор
Ренато
7
Sergio
Andrade
Раннерс
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Виборг

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

35 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
3:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.4
1.23

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

64
73

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 1 (1) 0.5
Туре Мохамед 1 0.5
Tammer Bany Odeh 1 0.5
Энггаард Мэдс 1 0.5
Кэмпбелл Норман 1 0.5
Данхо Флориан 1 0.5
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 2 1
Гроннинг Йеппе 1 0.5
Йенсен Исак 1 0.5
Радич Стипе 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауэнборг Фредерик 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Якобс Ями 1 0

Результаты матчей

Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1
Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1
Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0

Результаты матчей

Раннерс
Виборг

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
АГФ Орхус
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Копенгаген
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ольборг
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Виборг
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
АГФ Орхус
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Копенгаген
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АГФ Орхус
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
АГФ Орхус Бех Тобиас 2
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Виборг Jakob Nielsen 2
Весь список

Топ нарушителей
Силькеборг Бринк Марк 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Нордли Симен Болькан из команды Раннерс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Раннерс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Раннерс: 37%, Виборг: 63%.
  • 96'
    Якобс Ями нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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