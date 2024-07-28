Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

87' Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

82' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Аниембе Даниэль получает желтую карточку за толчок соперника.

76' Супер-замена от тренера! Туре Мохамед только вышел на поле и уже забил!

75' Г О О О О Л - Туре Мохамед забивает с правой ноги!

75' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Tammer Bany Odeh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Йенсен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Оооо... вот это был удар! Аносике Эмента должен был забить с этой позиции.

68' ШТАНГА! Пробил головой Аносике Эмента прямо в каркас ворот!

68' Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Хорошую попытку сделал Нордли Симен Болькан . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Раннерс

61' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Кэмпбелл Норман получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Одей Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Данхо Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Данхо Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

52' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Гроннинг Йеппе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

50' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

48' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кэмпбелл Норман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.