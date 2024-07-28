Тур: 2. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Sandi Putros
0'
1:0
27' ГолДанхо Флориан
1:1
39' ГолГроннинг Йеппе
2:1
45' ГолКэмпбелл Норман
50' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
63' Желтая карточкаОльсен Оливер
3:1
75' ГолТуре Мохамед
77' Желтая карточкаАниембе Даниэль
90'+6
Ход матча
27'
39'
1:1
45'
50'
63'
75'
3:1
77'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
330 Количество передач 573
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
90
Одей
Стивен
55
Радич
Стипе
10
Якобс
Ями
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Sabil Hansen
-
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Виборг
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
35 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
15 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.4
1.23
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
64
73
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|1 (1)
|0.5
|Туре Мохамед
|1
|0.5
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.5
|Энггаард Мэдс
|1
|0.5
|Кэмпбелл Норман
|1
|0.5
|Данхо Флориан
|1
|0.5
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakob Nielsen
|2
|1
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.5
|Йенсен Исак
|1
|0.5
|Радич Стипе
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Ольсен Оливер
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1
Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1
Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0
Результаты матчей
Раннерс
Виборг
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|2
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|2
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|2
|Брондбю
|Йебоа Эммануэль
|2
|Виборг
|Jakob Nielsen
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1
|Вайле
|Колингер Денис
|1
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|1