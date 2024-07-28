☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Серветт
1:0
Первый тайм: 19'
Ивердон
0'
1:0
12' Гол
Кутеса Дерек

Ход матча

12'
Кутеса Дерек
(Гийемено Джереми)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Ивердон
1.38
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9.40
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
25
Маркеш
Криштиан
3
Каменович
Димитрие
12
Лусиф
Хайтем
10
Сеспедес
Борис
70
Какури
Дион
6
William
Le
Pogam
21
Комано
Уго
18
Махиус
Аймен
7
Родригес
Мауро
Серветт
4-2-3-1
Ивердон
3-4-3

История личных встреч

Серветт
Ивердон

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
4:1
ТМК
1:0
К
1:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
3:1
ТМС
3:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
3:3
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:0
ТМС
2:1
ЧЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.4

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стеванович Мирослав 1 0.33
Руй Стив 1 0.33
Кутеса Дерек 1 0.33
Цунэмото Кэйго 1 0.33
Кривелли Энцо 1 (1) 0.33
Мазику Брэдли 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Барон Энтони 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 0 1
Сеспедес Борис 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2
Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1
Ивердон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1
Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1

Результаты матчей

Серветт
Ивердон

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Серветт
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
7.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
Люцерн
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Базель
 2 0 0 2 3 - 5 0
11.
Ивердон
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Серветт
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ивердон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Лугано Пржибылко Каспер 2
Люцерн Lars Villiger 2
Базель Барри Тьерно 2
Лозанна Диабате Фуссейни 1 (1)
Лозанна Сене Кали 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Ивердон Тижани Мохамед 1
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Сьон Соргич Деян 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Ивердон
1.38
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9.40
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