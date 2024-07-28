Тур: 2. Стадион: Стад де Женев. Зрители: 5436
0'
1:0
12' ГолКутеса Дерек
2:0
22' Гол в свои воротаСотье Антони
2:1
34' ПенальтиСеспедес Борис
45' Красная карточкаРуй Стив
3:1
46' ГолСтеванович Мирослав
3:2
63' ГолWilliam Le Pogam
65' Желтая карточкаРодригес Мауро
80' Желтая карточкаФон Моос Юлиан
87' Желтая карточкаМаркеш Криштиан
89' Желтая карточкаSamba Kone
90'+5
Ход матча
12'
1:0
22'
2:0
34'
2:1
45'
46'
63'
65'
80'
87'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
367 Количество передач 415
-
46 Владение мячом, % 54
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
32
Сотье
Антони
12
Лусиф
Хайтем
70
Какури
Дион
21
Комано
Уго
18
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
-
18 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
-
-
-
41 Samba Kone
-
24 Jason Gnakpa
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Серветт
Ивердон
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.73
1.4
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
64
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стеванович Мирослав
|2
|0.67
|Кутеса Дерек
|2
|0.67
|Руй Стив
|1
|0.33
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.33
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.33
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Мазику Брэдли
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|William Le Pogam
|1
|0.5
|Сеспедес Борис
|1 (1)
|0.5
|Родригес Мауро
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|0
|1
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|0
|1
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Маркеш Криштиан
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2
Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1
Ивердон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1
Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1
Результаты матчей
Серветт
Ивердон
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Серветт
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|2
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|2
|Серветт
|Кутеса Дерек
|2
|Цюрих
|Переа Хуан
|2
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Серветт
|Руй Стив
|1