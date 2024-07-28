☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 5436
Серветт
3:2
Конец матча
Ивердон
0'
1:0
12' Гол
Кутеса Дерек
2:0
22' Гол в свои ворота
Сотье Антони
2:1
34' Пенальти
Сеспедес Борис
45' Красная карточка
Руй Стив
3:1
46' Гол
Стеванович Мирослав
3:2
63' Гол
William Le Pogam
65' Желтая карточка
Родригес Мауро
80' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
87' Желтая карточка
Маркеш Криштиан
89' Желтая карточка
Samba Kone
90'+5

Ход матча

12'
Кутеса Дерек
(Гийемено Джереми)
1:0
22'
Сотье Антони
2:0
34'
2:1
Сеспедес Борис
36'
Маньен Тео
Мазику Брэдли
 
45'
Руй Стив
 
46'
Барон Энтони
Гийемено Джереми
 
46'
Стеванович Мирослав
(Конья Тимоте)
3:1
57'
 
Jason Gnakpa
Сотье Антони
57'
 
Силла Фоде
Махиус Аймен
57'
 
Jesse Hautier
Лусиф Хайтем
62'
Дулин Давид
Антунес Алексис
 
62'
Фон Моос Юлиан
Кутеса Дерек
 
63'
3:2
William Le Pogam
(Родригес Мауро)
65'
 
Родригес Мауро
74'
Кривелли Энцо
Конья Тимоте
 
80'
Фон Моос Юлиан
 
83'
 
Samba Kone
Родригес Мауро
87'
 
Маркеш Криштиан
89'
 
Samba Kone
90'
 
Vladan Vidakovic
Комано Уго

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 367 Количество передач 415
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
25
Маркеш
Криштиан
3
Каменович
Димитрие
12
Лусиф
Хайтем
10
Сеспедес
Борис
70
Какури
Дион
6
William
Le
Pogam
21
Комано
Уго
18
Махиус
Аймен
7
Родригес
Мауро
Серветт
4-2-3-1
Ивердон
3-4-3

История личных встреч

Серветт
Ивердон

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
4:1
ТМК
1:0
К
1:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
3:1
ТМС
3:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
3:3
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:0
ТМС
2:1
ЧЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.4

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стеванович Мирослав 2 0.67
Кутеса Дерек 2 0.67
Руй Стив 1 0.33
Цунэмото Кэйго 1 0.33
Кривелли Энцо 1 (1) 0.33
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Мазику Брэдли 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
William Le Pogam 1 0.5
Сеспедес Борис 1 (1) 0.5
Родригес Мауро 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 0 1
Ондуа Гаэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 0 1
Сеспедес Борис 1 0
Родригес Мауро 1 0
Маркеш Криштиан 1 0
Samba Kone 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2
Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1
Ивердон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1
Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1

Результаты матчей

Серветт
Ивердон

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Серветт
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Винтертур
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Люцерн
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Базель
 2 0 0 2 3 - 5 0
11.
Ивердон
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Янг Бойз
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ивердон
 1 0 0 1 2 - 3 0
7.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Винтертур
 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Лугано Пржибылко Каспер 2
Серветт Стеванович Мирослав 2
Серветт Кутеса Дерек 2
Цюрих Переа Хуан 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Ивердон Тижани Мохамед 1
Серветт Руй Стив 1
Весь список
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