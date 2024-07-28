☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 7358 Главный судья: Pawel Malec
Заглембе Любин
2:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
0:1
17' Гол
Кулурис Эфтимос
1:1
19' Гол
Пьенько Томаш
2:1
28' Пенальти
Курминовски Давид
39' Желтая карточка
Вальквист Линус
2:2
83' Гол
Patryk Paryzek
90' Желтая карточка
Кужава Рафал
90'+6
30
Хладун
Доминик
13
Mateusz
Grzybek
31
Igor
Orlikowski
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
21
Пьенько
Томаш
7
Marek
Mroz
17
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
22
Бичахчян
Ваан
19
Kacper
Lukasiak
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Заглембе Любин
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Погонь Щецин

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
0:1
ЭГА
2:3
Э
0:3
Э
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:3
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
4:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.17
1.31

Среднее время на гол

77
68

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.24
1.16

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

72
77

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьенько Томаш 1 0.5
Курминовски Давид 1 (1) 0.5
Вдовяк Матеуш 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 (1) 1.5
Kacper Lukasiak 1 0.5
Patryk Paryzek 1 0.5
Гросицки Камил 0 0
Кутрис Леонардо 0 0
Бичахчян Ваан 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 0 1
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Фредрик 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кужава Рафал 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Погонь Щецин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Заглембе Любин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1
Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0
Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1

Результаты матчей

Заглембе Любин
Погонь Щецин

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Погонь Щецин
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Пяст
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лех
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ГКС Катовице
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пуща Неполомице
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Пяст
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шленск Вроцлав
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Заглембе Любин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Погонь Щецин
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Пяст
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шленск Вроцлав
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Лех Исхак Микаэль 2
Видзев Лодзь Jakub Lukowski 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Заглембе Любин Налепа Михал 1
Гурник Забже Подольски Лукас 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
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