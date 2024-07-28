Тур: 1. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
30' Желтая карточкаРайан Алебиосу
43' Желтая карточкаЙокота Дайсуке
58' Желтая карточкаКанеко Такуро
0:1
59' ГолГудьонсен Андри
67' Желтая карточкаФадига Ноа
90'+7
Ход матча
30'
43'
58'
59'
0:1
67'
44
Сильва
Жоао
24
Фудзии
Харуя
11
Dion
De
Neve
14
Фоссум
Ивер
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ферри НачоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Кортрейк
Гент
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
33 матча
30.3%
18.2%
51.5%
10 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1
0.94
Среднее время на гол
90
96
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.24
Среднее время на гол
53
72
Всего голов
44
36
Голов в среднем за матч
1.33
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
Среднее время на гол
67
82
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|1
|1
|Сурдез Франк
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеко Такуро
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Кортрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3
Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3
Гент
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0
АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3
Результаты матчей
Кортрейк
Гент
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Гент
|Гудьонсен Андри
|1
|Мехелен
|Флюке Патрик
|1
|Андерлехт
|Струйкенс Марио
|1
|Брюгге
|Сейс Хоакин
|1
|Гент
|Сурдез Франк
|0 (1)
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|1
|Беерсхот-Вильрейк
|Шиманга Катуку
|1
|Стандард
|О'Нил Эйден
|1
|Дендер
|Joedrick Pupe
|1
|Дендер
|Nathan Rodes
|1