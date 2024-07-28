☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Кортрейк
0:1
Конец матча
Гент
0'
30' Желтая карточка
Райан Алебиосу
43' Желтая карточка
Йокота Дайсуке
58' Желтая карточка
Канеко Такуро
0:1
59' Гол
Гудьонсен Андри
67' Желтая карточка
Фадига Ноа
90'+7
31
Гуннарссон
Патрик
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
24
Фудзии
Харуя
2
Райан
Алебиосу
11
Dion
De
Neve
6
Мессату
Наэль
30
Канеко
Такуро
14
Фоссум
Ивер
17
Бруно
Массимо
68
Амброз
Тьерри
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
20
Митрович
Стефан
4
Ватанабэ
Цуёси
3
Браун
Арчи
24
Кумс
Свен
19
Сурдез
Франк
16
Mathias
Delorge
7
Хон
Хён-Сок
14
Йокота
Дайсуке
9
Гудьонсен
Андри
Кортрейк
5-3-2
Гент
4-1-4-1

История личных встреч

Кортрейк
Гент

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед

33 матча

30.3%
18.2%
51.5%
10 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
6 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
3:2
ПДА
2:1
ПДА
0:4
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
К
4:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:1
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1
0.94

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.69
1.24

Среднее время на гол

53
72

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.33
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28

Среднее время на гол

67
82

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 1 1
Сурдез Франк 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеко Такуро 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 1 0
Йокота Дайсуке 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кортрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3
Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3
Гент
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0
АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3

Результаты матчей

Кортрейк
Гент

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Антверпен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гент Гудьонсен Андри 1
Мехелен Флюке Патрик 1
Андерлехт Струйкенс Марио 1
Брюгге Сейс Хоакин 1
Гент Сурдез Франк 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мехелен Уолш Сэнди 1
Беерсхот-Вильрейк Шиманга Катуку 1
Стандард О'Нил Эйден 1
Дендер Joedrick Pupe 1
Дендер Nathan Rodes 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Йокота Дайсуке получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Райан Алебиосу получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кортрейк 0:1 Гент онлайн

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