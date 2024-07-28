Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матиас Йоргенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Бринк Марк пробует нанести удар издали, но Винсент Мюллер держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Силькеборг

44' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Андерсен Йеппе из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Ольборг

42' Оооо... вот это был удар! Клинг Андерс должен был забить с этой позиции.

41' Удар от ворот произведет Ольборг

41' Линд Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Клинг Андерс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Андерсен Йеппе из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Адамсен Тонни бьет со штрафного в створ, но Винсент Мюллер держит все под контролем

38' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Удар от ворот произведет Силькеборг

36' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хорошую попытку сделал Андерсен Йеппе . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Удар от ворот произведет Ольборг

33' Андерсен Йеппе не смог попасть в створ ударом издали

33' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Удар от ворот произведет Силькеборг

31' Удар от ворот произведет Ольборг

31' Адамсен Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Силькеборг

28' Матч возобновлен

28' Ларсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Oliver Ross навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Силькеборг

26' Kasper Davidsen не смог попасть в створ ударом издали

26' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

23' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Пелле Мэттсон получил травму и заменен. Мадс Ларсен выходит на поле.

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Пелле Мэттсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Пелле Мэттсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хорошую попытку сделал Линд Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Г О О О О Л - Матиас Йоргенсен забивает с правой ноги!

18' Мелкер Виделль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

16' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Силькеборг

13' Удар от ворот произведет Ольборг

12' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бринк Марк пробует нанести удар издали, но Винсент Мюллер держит все под контролем

8' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Удар от ворот произведет Силькеборг

7' Айдэйл Джон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Йоргенсен Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Оооо... вот это был удар! Айдэйл Джон должен был забить с этой позиции.

6' Хорошую попытку сделал Айдэйл Джон . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Ольборг

4' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Силькеборг начинает с центра поля