☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Ольборг
2:1
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
18' Гол
Mathias Zanka Jorgensen2
2:0
52' Гол
Хёйхольт Мальте
2:1
90' Гол
Сонне Оливер
90' Желтая карточка
Жассон Андрес
90' Красная карточка
Бринк Марк
90' Желтая карточка
Сонне Оливер
90'+6

Ход матча

18'
Mathias Zanka Jorgensen2
(Melker Widell)
1:0
23'
 
Mads Larsen
Маттссон Пелле
46'
 
Оразов Рамазан
Клинг Андерс
46'
Жассон Андрес
Oliver Ross
 
46'
Диаките Умар
Noel Atli Arnorsson
 
52'
Хёйхольт Мальте
(Жассон Андрес)
2:0
68'
Kasper Davidsen
Sebastian Otoa
 
68'
Marc Nielsen
Mylian Jimenez
 
69'
 
Андерсен Йеппе
Адамсен Тонни
69'
 
Julius Nielsen
Мадс Фройндлих
83'
Джон Келвин
Melker Widell
 
85'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
Линд Александр
90'
2:1
Сонне Оливер
(Бринк Марк)
90'
Жассон Андрес
 
90'
 
Бринк Марк
90'
 
Сонне Оливер

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 11
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 468 Количество передач 485
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
3
Sebastian
Otoa
24
Noel
Atli
Arnorsson
14
Хёйхольт
Мальте
16
Kasper
Davidsen
10
Oliver
Ross
8
Melker
Widell
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
19
Айдэйл
Джон
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Андерсен
Йеппе
23
Адамсен
Тонни
21
Клинг
Андерс
9
Линд
Александр
Ольборг
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Ольборг
Силькеборг

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
66.7%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 12 побед

39 матчей

30.8%
25.6%
43.6%
12 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.1%
48.7%
28.2%
9 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.2%
41%
30.8%
11 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

СД
0:1
К
4:1
К
1:1
СД
2:2
СД
1:2
СД
3:1
СД
4:2
СД
1:2
СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.57
1.61

Среднее время на гол

57
55

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

2
1.24

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

69
55

Голов в среднем за матч

1.77
1.41

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйхольт Мальте 1 0.5
Mathias Zanka Jorgensen2 1 0.5
Жассон Андрес 0 0
Melker Widell 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Пелле 1 0.5
Сонне Оливер 1 0.5
Бринк Марк 0 0
Адамсен Тонни 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жассон Андрес 1 0
Mylian Jimenez 1 0
Kasper Davidsen 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 0 1
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

Ольборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ольборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Ольборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1
Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 Ольборг - Даллас 1:3
Силькеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3
Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1

Результаты матчей

Ольборг
Силькеборг

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
АГФ Орхус
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Копенгаген
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ольборг
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Виборг
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
АГФ Орхус
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Копенгаген
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АГФ Орхус
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
АГФ Орхус Бех Тобиас 2
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Виборг Jakob Nielsen 2
Весь список

Топ нарушителей
Силькеборг Бринк Марк 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Весь список
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