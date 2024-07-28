Тур: 2. Стадион: АФГ Арена.
4:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолАколо Чадрак
2:0
18' ГолЖеббель Виллем
3:0
51' ГолМамбимби Феликс
4:0
55' ГолВитциг Кристиан
81' Желтая карточкаМалес Дариан
90'+4
Ход матча
9'
1:0
18'
2:0
51'
55'
81'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 5
-
6 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
336 Количество передач 407
-
44 Владение мячом, % 56
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
27
Блюм
Левин
19
Перссон
Ноа
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
-
22 Фабер КонрадПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Behar Neziri
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Голлиард ТеоПолузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Санкт-Галлен
Янг Бойз
19 матчей
47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
52.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
43 матча
14%
86%
0 побед 6 ничьих 37 побед
Первый тайм
30.2%
69.8%
0 побед 13 ничьих 30 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 10 ничьих 27 побед
62 матча
14.5%
25.8%
59.7%
9 побед 16 ничьих 37 побед
Первый тайм
11.3%
40.3%
48.4%
7 побед 25 ничьих 30 побед
Второй тайм
24.2%
32.3%
43.5%
15 побед 20 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
27
Голов в среднем за матч
1.81
0.9
Среднее время на гол
49
100
Всего голов
75
62
Голов в среднем за матч
2.5
1.94
Среднее время на гол
36
46
Всего голов
133
89
Голов в среднем за матч
2.15
1.44
Тотал матчей
2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
43
Больше 69%
Меньше 31%
19
31
Больше 50%
Меньше 50%
31
17
Больше 27%
Меньше 73%
45
9
Больше 15%
Меньше 85%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
41
62
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|1
|0.5
|Витциг Кристиан
|1
|0.5
|Жеббель Виллем
|1
|0.5
|Мамбимби Феликс
|1
|0.5
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|1
|0.33
|Ганвула Сильвер
|1
|0.33
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджам Жауэн
|1
|1
|Anel Husic
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1
Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3
Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
11
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|2
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|2
|Серветт
|Кутеса Дерек
|2
|Цюрих
|Переа Хуан
|2
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Серветт
|Руй Стив
|1