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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Санкт-Галлен
4:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
1:0
9' Гол
Аколо Чадрак
2:0
18' Гол
Жеббель Виллем
3:0
51' Гол
Мамбимби Феликс
4:0
55' Гол
Витциг Кристиан
81' Желтая карточка
Малес Дариан
90'+4

Ход матча

9'
Аколо Чадрак
(Витциг Кристиан)
1:0
18'
Жеббель Виллем
(Аколо Чадрак)
2:0
36'
Мамбимби Феликс
Аколо Чадрак
 
46'
 
Хаджам Жауэн
Перссон Ноа
46'
 
Чайва Мигель
Ниассе Шейх
51'
Мамбимби Феликс
(Жеббель Виллем)
3:0
55'
Витциг Кристиан
(Жеббель Виллем)
4:0
57'
Руис Виктор
Витциг Кристиан
 
58'
Коницке Корсин
Гёртлер Лукас
 
58'
Фабер Конрад
Шмидт Исаак
 
58'
 
Zachary Athekame
Блюм Левин
58'
 
Имери Кастриот
Элиа Мешак
64'
Сиссе Мустафа
Жеббель Виллем
 
76'
 
Колли Эбрима
Монтейро Джоэл
81'
 
Малес Дариан

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 336 Количество передач 407
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Ати-Зиги
Лоуренс
33
Шмидт
Исаак
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
4
Зукру
Танги
30
Лаупер
Сандро
19
Перссон
Ноа
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
7
Угринич
Филип
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Янг Бойз

19 матчей

47.4%
52.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
52.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед

43 матча

14%
86%
0 побед 6 ничьих 37 побед

Первый тайм

30.2%
69.8%
0 побед 13 ничьих 30 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 10 ничьих 27 побед

62 матча

14.5%
25.8%
59.7%
9 побед 16 ничьих 37 побед

Первый тайм

11.3%
40.3%
48.4%
7 побед 25 ничьих 30 побед

Второй тайм

24.2%
32.3%
43.5%
15 побед 20 ничьих 27 побед

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Голы

Всего голов

58
27

Голов в среднем за матч

1.81
0.9

Среднее время на гол

49
100

Всего голов

75
62

Голов в среднем за матч

2.5
1.94

Среднее время на гол

36
46

Всего голов

133
89

Голов в среднем за матч

2.15
1.44

Тотал матчей

2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
43
Больше 69%
Меньше 31%
19
31
Больше 50%
Меньше 50%
31
17
Больше 27%
Меньше 73%
45
9
Больше 15%
Меньше 85%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

41
62

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 1 0.5
Витциг Кристиан 1 0.5
Жеббель Виллем 1 0.5
Мамбимби Феликс 1 0.5
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 1 0.33
Ганвула Сильвер 1 0.33
Монтейро Джоэл 0 0
Блюм Левин 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 1 0
Гёртлер Лукас 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджам Жауэн 1 1
Anel Husic 1 0
Угринич Филип 1 0
Малес Дариан 1 0
Зукру Танги 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Санкт-Галлен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
100%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1
Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3
Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Янг Бойз

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Винтертур
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Люцерн
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Базель
 2 0 0 2 3 - 5 0
11.
Ивердон
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Янг Бойз
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ивердон
 1 0 0 1 2 - 3 0
7.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Винтертур
 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Лугано Пржибылко Каспер 2
Серветт Стеванович Мирослав 2
Серветт Кутеса Дерек 2
Цюрих Переа Хуан 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Ивердон Тижани Мохамед 1
Серветт Руй Стив 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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