☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Цюрих
4:2
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
13' Гол
Красничи Бледиан
26' Желтая карточка
Око-Флекс Армостронг
1:1
30' Гол
Ди Джусто Маттео
2:1
32' Гол
Катич Никола
2:2
51' Гол
Ди Джусто Маттео
57' Желтая карточка
Арнольд Ремо
3:2
59' Пенальти
Маркезано Антонио
82' Вторая желтая карточка
Арнольд Ремо
86' Желтая карточка
Окита Жонатан
4:2
90' Гол
Переа Хуан
90'+7
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
4
Валльнер
Сильван
10
Маркезано
Антонио
17
Конде
Шейк
7
Красничи
Бледиан
22
Око-Флекс
Армостронг
19
Fernand
Goure
23
Шуиар
Мунир
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
4
Стильхарт
Базиль
7
Дзуффи
Лука
27
Ронер
Фабиан
10
Ди
Джусто
Маттео
29
Фофана
Бубакар
II
11
Туркес
Алдин
Цюрих
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Винтертур

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

24 матча

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:3
С
0:0
К
0:2
С
2:1
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
ТМС
3:0
ТМК
2:2
ТМК
1:5
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ЧЛ
0:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ТМК
1:2
ТМС
3:3
ММ(
3:1
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.7

Среднее время на гол

60
52

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.2
1.36

Среднее время на гол

75
66

Всего голов

33
36

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 2 1
Катич Никола 1 0.5
Красничи Бледиан 1 0.5
Эммануэль Умех 1 0.5
Маркезано Антонио 1 (1) 0.5
Шуиар Мунир 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 1.5
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Переа Хуан 1 0
Лайднер Дорон 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 1 1
Ронер Фабиан 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Винтертур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Винтертур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0
Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Винтертур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4
Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0

Результаты матчей

Цюрих
Винтертур

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Винтертур
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Люцерн
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Базель
 2 0 0 2 3 - 5 0
11.
Ивердон
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Янг Бойз
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Серветт
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ивердон
 1 0 0 1 2 - 3 0
7.
Базель
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Винтертур
 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Лугано Пржибылко Каспер 2
Серветт Стеванович Мирослав 2
Серветт Кутеса Дерек 2
Цюрих Переа Хуан 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Ивердон Тижани Мохамед 1
Серветт Руй Стив 1
Весь список
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