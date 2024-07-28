Тур: 2. Стадион: Летцигрунд.
0'
1:0
13' ГолКрасничи Бледиан
26' Желтая карточкаОко-Флекс Армостронг
1:1
30' ГолДи Джусто Маттео
2:1
32' ГолКатич Никола
2:2
51' ГолДи Джусто Маттео
57' Желтая карточкаАрнольд Ремо
3:2
59' ПенальтиМаркезано Антонио
82' Вторая желтая карточкаАрнольд Ремо
86' Желтая карточкаОкита Жонатан
4:2
90' ГолПереа Хуан
90'+7
Ход матча
13'
1:0
30'
1:1
32'
2:1
51'
2:2
57'
59'
82'
86'
90'
4:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
14 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
385 Количество передач 365
-
51 Владение мячом, % 49
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
27
Ронер
Фабиан
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Шуиар МунирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Цюрих
Винтертур
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
24 матча
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.7
Среднее время на гол
60
52
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.2
1.36
Среднее время на гол
75
66
Всего голов
33
36
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|2
|1
|Катич Никола
|1
|0.5
|Красничи Бледиан
|1
|0.5
|Эммануэль Умех
|1
|0.5
|Маркезано Антонио
|1 (1)
|0.5
|Шуиар Мунир
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|1.5
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
|Лайднер Дорон
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Ремо
|1
|1
|Ронер Фабиан
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Винтертур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Винтертур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0
Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Винтертур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4
Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0
Результаты матчей
Цюрих
Винтертур
Точный счет
4:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|2
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|2
|Серветт
|Кутеса Дерек
|2
|Цюрих
|Переа Хуан
|2
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1
|Серветт
|Руй Стив
|1