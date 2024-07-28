☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Пяст
2:0
Второй тайм: 63'
Шленск Вроцлав
0'
3' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
1:0
8' Гол
Michael Ameyaw
33' Желтая карточка
Индже Бурак
37' Желтая карточка
Дзичек Патрик
40' Желтая карточка
Michael Ameyaw
2:0
45' Гол
Пырка Аркадиуш
45' Желтая карточка
Кадзиор Дамиан

Ход матча

3'
 
Бартолевски Матеуш
8'
Michael Ameyaw
(Томашевич Гжегож)
1:0
33'
 
Индже Бурак
37'
Дзичек Патрик
 
40'
Michael Ameyaw
 
40'
Кадзиор Дамиан
Феликс Хорхе
 
45'
Пырка Аркадиуш
2:0
45'
Кадзиор Дамиан
 
46'
 
Жуковски Матеуш
Lukasz Gerstenstein
46'
 
Рейчик Филип
Бартолевски Матеуш
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Шленск Вроцлав
2.30
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6.80
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38.00
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Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
10
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
19
Michael
Ameyaw
9
Пясецки
Фабиан
12
Лещыньски
Рафал
6
Lukasz
Gerstenstein
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
14
Бартолевски
Матеуш
78
Герчио
Томмазо
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
16
Покорны
Петер
10
Науэль
Матиас
11
Мусёлик
Себастьян
Пяст
4-2-3-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Пяст
Шленск Вроцлав

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

36 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
16 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
0:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
ЭГА
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
2:0
Э
3:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:1
КЛ
1:2
OE
0:1
КЛ
3:1
ВД
1:0

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.39
1.28

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

52
39

Голов в среднем за матч

1.44
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

62
83

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Хорхе 1 0.5
Пырка Аркадиуш 1 0.5
Michael Ameyaw 1 0.5
Томашевич Гжегож 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герчио Томмазо 1 0.5
Петков Алекс 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Дзичек Патрик 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Симеон 1 0
Шота Серафин 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Индже Бурак 1 0
Jakub Jezierski 1 0

Результаты матчей

Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1
Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2
Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0

Результаты матчей

Пяст
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пяст
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Погонь Щецин
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Пяст
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лех
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ГКС Катовице
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пуща Неполомице
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Пяст
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шленск Вроцлав
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Заглембе Любин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Погонь Щецин
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Пяст
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шленск Вроцлав
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Лех Исхак Микаэль 2
Видзев Лодзь Jakub Lukowski 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Заглембе Любин Налепа Михал 1
Гурник Забже Подольски Лукас 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Шленск Вроцлав
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