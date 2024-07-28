Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Орри Оскарссон наказан за толчок Далсгор Хенрик

41' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Копенгаген

40' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Копенгаген

37' Мадсен Мадс Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

36' Ларссон Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Классон Виктор пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

33' Орри Оскарссон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

32' Г О О О О Л - Мадсен Мадс Эмиль первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

32' Орри Оскарссон из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

30' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Орри Оскарссон ослабляет давление, выбив мяч.

28' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

27' 'Г О О О О О Л - Гонсалвеш Диогу из команды Копенгаген забивает с пенальти! Он пробил правой. Йеспер Хансен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

26' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Копенгаген

26' Оооо... вот это был удар! Тобиас Бех должен был забить с этой позиции.

26' Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Орри Оскарссон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

20' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

20' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Уэскас Родриго из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Классон Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Копенгаген

16' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

15' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Команда АГФ Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Тобиас Бех забивает с левой ноги!

13' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

12' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

9' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Копенгаген

4' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хорошую попытку сделал Гонсалвеш Диогу . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Гонсалвеш Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

1' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола