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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Копенгаген
1:2
Перерыв
АГФ Орхус
0'
0:1
13' Гол
Бех Тобиас
1:1
27' Пенальти
Гонсалвеш Диогу
1:2
32' Гол
Мадсен Мадс Эмиль

Ход матча

13'
0:1
Бех Тобиас
(Андерсон Микаэль)
27'
Гонсалвеш Диогу
1:1
32'
1:2
Мадсен Мадс Эмиль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 246 Количество передач 248
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
АГФ Орхус
5.90
4.60
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5.90
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Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
13
Уэскас
Родриго
2
Дикс
Кевин
4
Гарананга
Мунаше
24
Мелинг
Биргер
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
11
Ларссон
Джордан
9
Гонсалвеш
Диогу
10
Эльюнусси
Мохамед
18
Оскарссон
Орри
1
Хансен
Йеспер
2
Беихмо
Феликс
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
8
Андерсон
Микаэль
29
Frederik
Brandhof
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Копенгаген
4-2-3-1
АГФ Орхус
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
АГФ Орхус

37 матчей

75.7%
24.3%
28 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.2%
43.2%
13.6%
16 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 7 побед

51 матч

54.9%
31.4%
13.7%
28 побед 16 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.4%
54.9%
13.7%
16 побед 28 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.1%
43.1%
13.8%
22 победы 22 ничьи 7 побед

История матчей

СД
3:2
СД
3:2
ТМК
1:5
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

61
28

Голов в среднем за матч

2.03
1.33

Среднее время на гол

44
67

Всего голов

13
32

Голов в среднем за матч

0.62
1.07

Среднее время на гол

145
84

Всего голов

74
60

Голов в среднем за матч

1.45
1.18

Тотал матчей

2.5
44
Больше 86%
Меньше 14%
7
34
Больше 67%
Меньше 33%
17
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
14
Больше 27%
Меньше 73%
37
11
Больше 22%
Меньше 78%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
49

Среднее время на гол

62
76

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 1 0.5
Оскарссон Орри 1 0.5
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.5
Уэскас Родриго 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бех Тобиас 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.5
Андерсон Микаэль 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3
Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3
Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0

Результаты матчей

Копенгаген
АГФ Орхус

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
АГФ Орхус
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Копенгаген
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ольборг
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Виборг
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
АГФ Орхус
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Копенгаген
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АГФ Орхус
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
АГФ Орхус Бех Тобиас 2
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Виборг Jakob Nielsen 2
Весь список

Топ нарушителей
Силькеборг Бринк Марк 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
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