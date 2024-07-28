Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус в офсайде

85' Удар от ворот произведет Копенгаген

84' Тактическая замена. Орри Оскарссон уходит с поля и его заменяет Amin Chiakha

83' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

83' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

80' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Йенсен-Эббью Йонас плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

78' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Беихмо Феликс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

75' Удар от ворот произведет Копенгаген

74' Отличный гол забил Орри Оскарссон

74' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

73' Г О О О О Л - Орри Оскарссон забивает с правой ноги!

73' Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Дикс Кевин из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

72' Удар от ворот произведет Копенгаген

71' Тактическая замена. Линкс Гифт уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' Йенсен-Эббью Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

69' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Копенгаген

68' Гарананга Мунаше оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

64' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

62' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

61' Тактическая замена. Ларссон Джордан уходит с поля и его заменяет Victor Froholdt

61' Беихмо Феликс бьет со штрафного в створ, но Натан Тротт держит все под контролем

60' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Гарананга Мунаше выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Копенгаген

59' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

58' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

57' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Орри Оскарссон нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.