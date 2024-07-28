☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 28283 Главный судья: Lasse Graagaard
Копенгаген
3:2
Конец матча
АГФ Орхус
0'
0:1
13' Гол
Бех Тобиас
1:1
27' Пенальти
Гонсалвеш Диогу
1:2
32' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
2:2
73' Гол
Оскарссон Орри
75' Желтая карточка
Беихмо Феликс
3:2
78' Гол
Дилейни Томас
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Бех Тобиас
(Андерсон Микаэль)
27'
Гонсалвеш Диогу
1:1
32'
1:2
Мадсен Мадс Эмиль
46'
 
Йенсен-Эббью Йонас
Каль Эрик
53'
Маттссон Магнус
Гонсалвеш Диогу
 
61'
Фрохолдт Виктор
Ларссон Джордан
 
61'
Дилейни Томас
Классон Виктор
 
71'
 
Хеуген Сигурд
Мортенсен Патрик
71'
 
Якоб Андерсен
Линкс Гифт
73'
Оскарссон Орри
(Дикс Кевин)
2:2
75'
 
Беихмо Феликс
78'
Дилейни Томас
(Эльюнусси Мохамед)
3:2
84'
Лерагер Лукас
Фальк Расмус
 
84'
Amin Chiakha
Оскарссон Орри
 
87'
 
Richmond Gyamfi
Frederik Brandhof

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 470 Количество передач 476
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Тротт
Натан
13
Уэскас
Родриго
2
Дикс
Кевин
4
Гарананга
Мунаше
24
Мелинг
Биргер
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
11
Ларссон
Джордан
9
Гонсалвеш
Диогу
10
Эльюнусси
Мохамед
18
Оскарссон
Орри
1
Хансен
Йеспер
2
Беихмо
Феликс
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
8
Андерсон
Микаэль
29
Frederik
Brandhof
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Копенгаген
4-2-3-1
АГФ Орхус
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
АГФ Орхус

37 матчей

75.7%
24.3%
28 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.2%
43.2%
13.6%
16 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 7 побед

51 матч

54.9%
31.4%
13.7%
28 побед 16 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.4%
54.9%
13.7%
16 побед 28 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.1%
43.1%
13.8%
22 победы 22 ничьи 7 побед

История матчей

СД
3:2
СД
3:2
ТМК
1:5
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

61
28

Голов в среднем за матч

2.03
1.33

Среднее время на гол

44
67

Всего голов

13
32

Голов в среднем за матч

0.62
1.07

Среднее время на гол

145
84

Всего голов

74
60

Голов в среднем за матч

1.45
1.18

Тотал матчей

2.5
44
Больше 86%
Меньше 14%
7
34
Больше 67%
Меньше 33%
17
23
Больше 45%
Меньше 55%
28
14
Больше 27%
Меньше 73%
37
11
Больше 22%
Меньше 78%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
49

Среднее время на гол

62
76

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 2 1
Эльюнусси Мохамед 1 0.5
Дилейни Томас 1 0.5
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.5
Дикс Кевин 0 0
Уэскас Родриго 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бех Тобиас 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.5
Андерсон Микаэль 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3
Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3
Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0

Результаты матчей

Копенгаген
АГФ Орхус

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Силькеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Ольборг
 2 1 0 1 2 - 4 3
6.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
АГФ Орхус
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Виборг
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Копенгаген
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
АГФ Орхус Бех Тобиас 2
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Копенгаген Оскарссон Орри 2
Весь список

Топ нарушителей
Силькеборг Бринк Марк 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Отличную игру провел сегодня Дикс Кевин! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 96'
    После классного второго тайма Копенгаген совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Копенгаген: 48%, АГФ Орхус: 52%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 28283 болельщиков
  • 96'
    Дилейни Томас из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    АГФ Орхус контролирует мяч.
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