Тур: 1. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
10'
15'
30
Коне
Мохамед
95
Кейта
Чейк
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
-
-
39 Massamba Sow
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Антверпен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
4.5
2
Среднее время на гол
20
45
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
4
1.67
Тотал матчей
5.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
22
54
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3
Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1
Антверпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1
Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Гент
|Гудьонсен Андри
|1
|Мехелен
|Флюке Патрик
|1
|Андерлехт
|Струйкенс Марио
|1
|Брюгге
|Сейс Хоакин
|1
|Гент
|Сурдез Франк
|0 (1)
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|1
|Беерсхот-Вильрейк
|Шиманга Катуку
|1
|Стандард
|О'Нил Эйден
|1
|Дендер
|Joedrick Pupe
|1
|Дендер
|Nathan Rodes
|1