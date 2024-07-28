☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:1
Первый тайм: 23'
Антверпен
0'
0:1
10' Гол
Янссен Винсент
15' Желтая карточка
Петрис Жереми

Ход матча

10'
0:1
Янссен Винсент
(Алдервейрельд Тоби)
15'
Петрис Жереми
 
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Антверпен
3.67
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3.47
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2.08
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Все Коэффициенты
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
21
Андреу
Стелиос
95
Кейта
Чейк
15
Драгснес
Ветле
5
Камара
Этьен
6
Зоргане
Адем
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
80
Youssuf
Sylla
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
6
Одои
Денис
20
Mahamadou
Doumbia
4
Чери
Тьяронн
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Антверпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
4:1
К
5:2
ПДА
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

4.5
2

Среднее время на гол

20
45

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

4
1.67

Тотал матчей

5.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

22
54

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3
Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1
Антверпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1
Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Антверпен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гент Гудьонсен Андри 1
Мехелен Флюке Патрик 1
Андерлехт Струйкенс Марио 1
Брюгге Сейс Хоакин 1
Гент Сурдез Франк 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мехелен Уолш Сэнди 1
Беерсхот-Вильрейк Шиманга Катуку 1
Стандард О'Нил Эйден 1
Дендер Joedrick Pupe 1
Дендер Nathan Rodes 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Джереми Петрис получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Алдервейрельд Тоби сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Антверпен
3.67
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3.47
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2.08
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Где смотреть матч Спортинг Шарлеруа 0:1 Антверпен онлайн

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