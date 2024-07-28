☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:1
Конец матча
Антверпен
0'
0:1
10' Гол
Янссен Винсент
15' Желтая карточка
Петрис Жереми
64' Желтая карточка
Камара Этьен
76' Желтая карточка
Драгснес Ветле
83' Желтая карточка
Янссен Винсент
88' Желтая карточка
Титрауи Ясин
90' Желтая карточка
Хейманс Дан
90' Желтая карточка
Одои Денис
90'+5
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
21
Андреу
Стелиос
95
Кейта
Чейк
15
Драгснес
Ветле
5
Камара
Этьен
6
Зоргане
Адем
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
80
Youssuf
Sylla
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
6
Одои
Денис
20
Mahamadou
Doumbia
4
Чери
Тьяронн
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Антверпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
4:1
К
5:2
ПДА
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

4.5
2

Среднее время на гол

20
45

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

4
1.67

Тотал матчей

5.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

22
54

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 1 1
Алдервейрельд Тоби 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгснес Ветле 1 0
Хейманс Дан 1 0
Петрис Жереми 1 0
Камара Этьен 1 0
Титрауи Ясин 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 1 0
Янссен Винсент 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3
Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1
Антверпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1
Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Антверпен

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Гент Гудьонсен Андри 1
Антверпен Янссен Винсент 1
Мехелен Флюке Патрик 1
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 1
Мехелен Уолш Сэнди 1
Антверпен Янссен Винсент 1
Беерсхот-Вильрейк Шиманга Катуку 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Одои Денис получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Хейманс Дан получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Yacine Titraoui получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Адем Зоргане уходит с поля. Yacine Titraoui выходит вместо него
  • 84'
    Батай Йелле уходит с поля. Юсуф Альхассан выходит вместо него
  • 83'
    Янссен Винсент получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Камара Этьен получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Джереми Петрис получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Алдервейрельд Тоби сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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