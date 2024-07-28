☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Вестерло
3:0
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
18' Гол
Стассин Лукас
48' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
2:0
55' Гол
Стассин Лукас
3:0
64' Гол
Сайяд Аллахьяр
90'+6
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
33
Нойштедтер
Роман
5
Бос
Джордан
46
Arthur
Piedfort
34
Хасполат
Догукан
47
Авокойа
Мебуде
Адерире
8
Мадсен
Николас
7
Сайяд
Аллахьяр
76
Стассин
Лукас
1
Варлесон
66
Christiaan
Ravych
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
20
Назиньо
Флавио
6
Агьекум
Лоуренс
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
10
Виейра
Фелипе
Вестерло
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Вестерло
Серкль Брюгге

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

36 матчей

41.7%
11.1%
47.2%
15 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
4:2
ПДА
2:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
3:5
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДБ
1:1
ПДБ
2:3
ПДБ
3:1
ПДБ
1:2
ТМК
3:1
К
3:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:2
ТМС
0:1
ТМС
0:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ММ(
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ТМС
0:2
PU
2:2
PU
3:0
К
3:3
К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
PU
4:1
PU
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ТМС
3:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

2.27
1.1

Среднее время на гол

39
82

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.62
1.47

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

68
45

Голов в среднем за матч

1.89
1.25

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 2 2
Сайяд Аллахьяр 1 1
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0

Результаты матчей

Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0
АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2
Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2

Результаты матчей

Вестерло
Серкль Брюгге

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Беерсхот-Вильрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Гент Гудьонсен Андри 1
Антверпен Янссен Винсент 1
Мехелен Флюке Патрик 1
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 1
Мехелен Уолш Сэнди 1
Антверпен Янссен Винсент 1
Беерсхот-Вильрейк Шиманга Катуку 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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