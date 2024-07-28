Тур: 2. Стадион: Suzuki Arena. Зрители: 14289 Главный судья: Karol Arys
0:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаMilos Trojak
34' Желтая карточкаГонсалвеш Клод
41' Желтая карточкаВшолек Павел
41' Желтая карточкаФорнальчик Мариуш
60' Желтая карточкаJan Ziolkowski
0:1
74' ГолЛима Лукас
90'+7
Ход матча
22'
34'
41'
60'
74'
0:1
66
Milos
Trojak
13
Вшолек
Павел
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
-
99 Daniel Bak
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
История личных встреч
Корона Кельце
Легия
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
5 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
16.7%
53.3%
30%
5 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
4 победы 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.47
0.6
Среднее время на гол
61
150
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
2.27
2.07
Среднее время на гол
39
43
Всего голов
56
40
Голов в среднем за матч
1.87
1.33
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
48
67
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Лукас II
|2
|1
|Августиняк Рафал
|1
|0.5
|Вшолек Павел
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Hubert Zwozny
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Ziolkowski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4
Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1
Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Легия
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Ягеллония Белосток
|Кубицки Ярослав
|2
|Легия
|Лима Лукас II
|2
|Лех
|Исхак Микаэль
|2
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 1
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|2
|Ягеллония Белосток
|Slawomir Abramowicz
|2
|Легия
|Jan Ziolkowski
|2