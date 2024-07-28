☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 14289 Главный судья: Karol Arys
Корона Кельце
0:1
Конец матча
Легия
0'
22' Желтая карточка
Milos Trojak
34' Желтая карточка
Гонсалвеш Клод
41' Желтая карточка
Вшолек Павел
41' Желтая карточка
Форнальчик Мариуш
60' Желтая карточка
Jan Ziolkowski
0:1
74' Гол
Лима Лукас
90'+7
1
Дзеконски
Ксавье
37
Hubert
Zwozny
66
Milos
Trojak
4
Малярчик
Петр
6
Marcel
Pieczek
18
Хофмейстер
Йоав
71
Длугош
Виктор
8
Martin
Remacle
17
Форнальчик
Мариуш
3
Konrad
Matuszewski
20
Далмау
Адриан
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
24
Jan
Ziolkowski
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
19
Винагре
Рубен
5
Гонсалвеш
Клод
67
Капустка
Бартош
82
Лима
Лукас
II
9
Крамер
Блаж
28
Гуаль
Марк
Корона Кельце
4-1-4-1
Легия
3-4-1-2

История личных встреч

Корона Кельце
Легия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
5 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.7%
53.3%
30%
5 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
4 победы 10 ничьих 16 побед

История матчей

Э
3:3
К
2:1
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:1
ЭГА
0:1
Э
0:0
Э
2:4
Э
1:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:5
Э
3:2
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:4
Э
0:1
Э
5:2
OE
2:0

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.47
0.6

Среднее время на гол

61
150

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

2.27
2.07

Среднее время на гол

39
43

Всего голов

56
40

Голов в среднем за матч

1.87
1.33

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Лукас II 2 1
Августиняк Рафал 1 0.5
Вшолек Павел 0 0
Винагре Рубен 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 2 0
Milos Trojak 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Hubert Zwozny 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Ziolkowski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4
Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1
Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Легия

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лех
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ГКС Катовице
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пуща Неполомице
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Заглембе Любин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Погонь Щецин
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Легия Лима Лукас II 2
Лех Исхак Микаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Легия Jan Ziolkowski 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Корона Кельце 0:1 Легия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный