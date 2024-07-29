Супер-замена от тренера! Sebastian Sebulonsen только вышел на поле и уже забил!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Вайле

51' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Лауритсен Расмус и попал в каркас ворот!

49' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Брондбю

47' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Онугха Герман пробил со штрафного прямо в стенку

44' Судье надоело, что Ювара Муса тянет время и он наказал его горчичником

43' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Хюйбер Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Хюйбер Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Фантастический гол, где все сам сделал Ювара Муса

40' Г О О О О Л - Эммануилидис Димитриос забивает с правой ноги!

40' Ювара Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч возобновлен

38' Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Барри Хамза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Удар от ворот произведет Вайле

33' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Расмуссен Якоб из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Вайле

32' Ной Нарти не смог попасть в створ ударом издали

31' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Вайле , будет отменен из-за фола.

29' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Вайле

26' Велков Стефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Удар от ворот произведет Брондбю

26' Эммануилидис Димитриос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Ювара Муса из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удар от ворот произведет Вайле

23' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Clement Bischoff выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Клейбер Шон получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Брондбю

19' Онугха Герман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

17' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Вайле

15' Ванлерберге Йорди из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хорошую попытку сделал Clement Bischoff . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Оооо... вот это был удар! Судзуки Юито должен был забить с этой позиции.

10' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Судзуки Юито пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

8' Судзуки Юито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хюйбер Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Хюйбер Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Брондбю

3' Ювара Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Эммануилидис Димитриос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вайле начинает с центра поля