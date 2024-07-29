Тур: 2. Стадион: Брондбю. Зрители: 22494 Главный судья: Реддер Миккель
0'
0:0
10' Не забитый пенальтиСудзуки Юито
26' Желтая карточкаВелков Стефан
28' Undefined phrase: football_event_Онугха Герман
34' Желтая карточкаБарри Хамза
0:1
40' ГолЭммануилидис Димитриос
44' Желтая карточкаЮвара Муса
1:1
47' ГолКвистгарден Матиас
2:1
52' ГолСебулонсен Себастьян
54' Желтая карточкаЛауритсен Расмус
90'+5
Ход матча
10'
0:0
26'
28'
34'
40'
44'
47'
52'
54'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
452 Количество передач 424
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Клейбер
Шон
35
Noah
Nartey
28
Судзуки
Юито
25
Хюйбер
Лука
11
Ювара
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Хюйбер ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Чолина ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брондбю
Вайле
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
1.17
Среднее время на гол
126
77
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.08
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
68
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Эммануэль
|2
|1
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.5
|Квистгарден Матиас
|1
|0.5
|Clement Bischoff
|1
|0.5
|Судзуки Юито
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|2
|1
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.5
|Барри Хамза
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Расмус
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велков Стефан
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Ювара Муса
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вайле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вайле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вайле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0
Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3
Вайле
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2
Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0
Результаты матчей
Брондбю
Вайле
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|2
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|2
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|2
|Брондбю
|Йебоа Эммануэль
|2
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1
|Вайле
|Колингер Денис
|1