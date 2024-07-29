☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 22494 Главный судья: Реддер Миккель
Брондбю
2:1
Конец матча
Вайле
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Судзуки Юито
26' Желтая карточка
Велков Стефан
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Онугха Герман
34' Желтая карточка
Барри Хамза
0:1
40' Гол
Эммануилидис Димитриос
44' Желтая карточка
Ювара Муса
1:1
47' Гол
Квистгарден Матиас
2:1
52' Гол
Себулонсен Себастьян
54' Желтая карточка
Лауритсен Расмус
90'+5

Ход матча

10'
Судзуки Юито
0:0
26'
 
Велков Стефан
28'
 
Онугха Герман
34'
 
Барри Хамза
40'
0:1
Эммануилидис Димитриос
(Ювара Муса)
44'
 
Ювара Муса
46'
 
Чолина Давид
Хюйбер Лука
46'
Себулонсен Себастьян
Клейбер Шон
 
47'
Квистгарден Матиас
(Себулонсен Себастьян)
1:1
52'
Себулонсен Себастьян
(Квистгарден Матиас)
2:1
54'
Лауритсен Расмус
 
63'
Греве Матиас
Радошевич Йосип
 
63'
Омойджуфано Охи
Oscar Schwartau
 
66'
 
Christian Groendal
Эммануилидис Димитриос
66'
 
Masaki Murata
Альборнос Миико
67'
 
Kristian Kirkegaard
Барри Хамза
74'
Йебоа Эммануэль
Квистгарден Матиас
 
81'
 
Нгбакото Йени
Ювара Муса
90'
Каппис Кристиан
Clement Bischoff
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 452 Количество передач 424
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
37
Clement
Bischoff
22
Радошевич
Йосип
35
Noah
Nartey
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
41
Oscar
Schwartau
1
Векич
Игор
20
Колингер
Денис
13
Велков
Стефан
4
Oliver
Provstgaard
25
Хюйбер
Лука
3
Альборнос
Миико
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
11
Ювара
Муса
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Онугха
Герман
Брондбю
3-4-2-1
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Брондбю
Вайле

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
1:1
К
1:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
1.17

Среднее время на гол

126
77

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.08
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
68

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Эммануэль 2 1
Себулонсен Себастьян 1 0.5
Квистгарден Матиас 1 0.5
Clement Bischoff 1 0.5
Судзуки Юито 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 2 1
Эммануилидис Димитриос 1 0.5
Барри Хамза 0 0
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велков Стефан 2 0
Колингер Денис 1 0
Барри Хамза 1 0
Ювара Муса 1 0

Результаты матчей

Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вайле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вайле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вайле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0
Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3
Вайле
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2
Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0

Результаты матчей

Брондбю
Вайле

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ольборг
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
АГФ Орхус
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Виборг
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Копенгаген
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Сённерйюск
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
АГФ Орхус Бех Тобиас 2
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Копенгаген Оскарссон Орри 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 2
Силькеборг Бринк Марк 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    После классного второго тайма Брондбю совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22494 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Брондбю: 55%, Вайле: 45%.
  • 95'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Чолина Давид из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Омойджуфано Охи
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